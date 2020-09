Sin Vueltas con Dante Bernacki: “En este momento a las estadísticas le estamos poniendo rostro”

La pandemia del coronavirus lleva seis meses siendo el eje de las noticias y las decisiones gubernamentales en lo sanitario y económico. ¿Cuál es la mirada de la Iglesia Católica? Ha sido el principal interrogante planteado a Monseñor Dante Bernacki, Vicario General en Sin Vueltas de InformateSalta (Domingos 21.30 por Somos Salta)

El sacerdote señaló que en las últimas semanas los salteños han empezado a vivir de cerca lo que puede hacer el virus. “En este momento a las estadísticas le estamos poniendo rostro. Creo que ya lo estamos viviendo en carne propia, poniéndole rostro a lo que no tenía rostro, ahora nos está tocando eso”.

Ante esta realidad, el aumento constante de casos de coronavirus, Bernacki sostuvo que debe haber más responsabilidad. “Es un compromiso de todos, está la tentación de hacer lo que le me da la real gana, pero sabemos perfectamente que no es el camino”, a pesar de que consideró que el aislamiento se hizo demasiado extenso.

“Son seis meses de mucho cansancio, esta bien el tema de la estadística, pero también hay que pensar que la gente tiene que vivir, pensar en el comercio, en el trabajo”.

En Sin Vueltas de InformateSalta, Dante Bernacki expresó su deseo para que este aumento de casos de COVID-19 pase pronto. “Que se pueda ir a la verdadera normalidad, no me gusta hablar de nueva normalidad, que no es normalidad. Volver al afecto compartido, a una familia que pueda compartir una mesa sin el cargo de conciencia de que están faltando a la ley”. Por eso es que reiteró que es el compromiso poder cuidarnos ahora, “los unos a los otros”.







¿Y los gobiernos han actuado bien?

El Vicario General manifestó que se observó mucha prudencia de parte de las autoridades nacionales y provinciales, pero consideró que se endureció demasiado al inicio y ahora la gente está cansada, “nos agarró de con los brazos medios caídos”.

Resaltó el aspecto económico que ha sido fuertemente golpeado. “Es necesario un replanteo de todas las actividades de tal manera que puedan trabajar siempre con esa responsabilidad de un cuidado entre todos”.







Para Dante Bernacki, el coronavirus ha provocado numerosas situaciones críticas en las personas. “Hay mucha gente que no se hace atender de sus enfermedades crónicas y hay mucha gente que está muriendo por esa falta de atención, sea porque ha dicho no me voy a internar para evitar un contagio o se le dio de alta a un enfermo para que no se contagie y terminan en situaciones graves o directamente de muerte” expresó en Sin Vueltas de InformateSalta.

Por todo esto, apuntó que lograr el equilibrio en estas situaciones de crisis es imprescindible. “No solo es el coronavirus sino gran cantidad de situaciones que no están siendo satisfactoriamente atendidas. Hay muchos enfermos que van peregrinando de un lado a otro sin una atención muchas veces responsable”

Finalmente, en cuanto a la asistencia alimentaria, el trabajo de las organizaciones intermedias se ha vuelto crucial en estos tiempos, concluye Dante Bernacki. “Desde el Estado hasta las sociedades intermedias como la Iglesia tenemos que salir al encuentro de esas necesidades. Son cosas impostergables, urgentes y necesaria. Yo creo que por mas que la pandemia pase estas necesidades quedan porque como dice el Señor a los pobres siempre lo vamos a tener entre nosotros”.