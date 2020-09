"Los porteños son insoportables y no producen nada"

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, hizo polémicas declaraciones sobre la Ciudad de Buenos Aires, tildando a sus habitantes como "insoportables" e ironizando respecto a que los porteños "creen que van en la primera clase del Titanic, que el barco se hunde y ellos no...".

"Los porteños son terribles, a todas las saben lunga. A mí que me va agarrar el virus, yo soy el peor del pueblo, yo viajo a Europa y si traigo el virus me chupa un huevo. Y si tengo el virus yo salgo, total se cree que va en la primera clase del Titanic, y él no se hunde", dijo en una entrevista radial.

Rodríguez Saá se metió con el conflicto de la policía bonaerense y afirmó: "La solución que le dio Alberto Fernández al tema de la coparticipación y la policía en la provincia de Buenos Aires fue buena, porque acá lo que hay que decir es que Macri cuando estaba en retirada firmó entre gallos y medianoche un aumento de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, les dio por decreto dos puntos que es equivalente a la coparticipación completa de las provincias de San Luis, La Pampa o La Rioja".

Y continuó: "Además en Buenos Aires ya deberían decirse a terminarla con ese jueguito y decidirse o no a ser una provincia, porque siguen con jefe de Gobierno y no gobernador".

"Todo lo que tiene la Ciudad de Buenos Aires es donación de la provincia de Buenos Aires y lo ha hecho la Nación argentina. Todo, todo. El Teatro Colón también", aseguró Rodríguez Saá en su larga carga contra los porteños, señalando que "cuando le dan la Policía Federal, se la dan con todos los edificios, todo el mobiliario y toda la plata para los sueldos. El presidente Fernández debió entrar y al primer día eliminar ese decreto. Debió decir: 'Si les dieron la policía, arréglensela muchachos'”.

También apuntó a la Nación por el tema coparticipación, señalando que "fue avanzando de a poco y hoy se queda con el 78% de la recaudación, y solo reparte el 22% con las provincias".



