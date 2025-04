Graves acusaciones de Grabois a Cristina y Kicillof: “No voy a hablar más con ellos, se creen genios...”

Apenas días después de comprometerse a mediar dentro de la interna bonaerense para encontrar unidad en el peronismo, Juan Grabois estalló contra los líderes de cada espacio y dijo que no va a volver a hablar con ninguno. “Son todos genios de la política y no pueden resolver este problema“, reclamó enfurecido. Además, acusó que un diputado allegado a Máximo Kirchner ”apretó” a un compañero de militancia suyo por el desdoblamiento de las elecciones en el distrito.

“Cristina, de alguna manera, avala que Facundo Tignanelli [presidente del bloque peronista en la Cámara de Diputados bonaerense, y quien responde a Máximo Kirchner] apriete a mi compañero [Federico Fagioli] y esa forma de hacer política. Entonces, si la Argentina es el país del apriete, nosotros no tenemos nada que perder porque no somos ricos, no tenemos carpetazos y toda la vida militamos con los más pobres”, expresó Grabois en Cenital.

En este marco, resolvió: “No voy a hablar más con ninguno. Ni con Tignanelli, Máximo Kirchner, Axel ni Cristina. Me tienen las pelotas llenas. Son todos genios de la política y no pueden resolver este problema. ¿Cómo es la historia? ¿Massa es el bueno y Axel el traidor? ¿Cristina, que te puso ahí [a Kicillof], es la mala?“.

Acto seguido, el referente de Patria Grande se dirigió hacia los votantes y les pidió que no se dejen manejar por el “maniqueísmo” del partido. “Esto o se une o se arregla o explota todo por los aires. Y si eso va a pasar, nosotros hicimos todo lo posible”, estalló.

“Nosotros no le vamos a picar el boleto al gobernador, pero votar una ley donde se le impone la fecha de elecciones es hacerlo. Es una destrucción de la autoridad y no estamos de acuerdo con eso. Y el gobernador no se anima a decir que quiere desdoblar, lo dice y no firma el decreto. Es una locura”, explicó y continuó: “Si quiere desdoblar y dice que es su facultad, que no nos tenga a todos colgados esperando a que el señor se decida a firmar el decreto. Estamos hace un mes en esta discusión totalmente desgastante, dañina y estúpida mientras la gente la está pasando mal”.

En tanto, Grabois consideró que Kicillof debe asumir que “fue un invento de Cristina Kirchner” y explayó: “Él puede desarrollar su propia personalidad, no tiene por qué ser subordinado o sumiso, pero si no entiende que ella lo agarró de un centro de estudiantes y lo puso de director a gobernador”.

El militante recibió el apoyo de la diputada Natalia Zaracho, que también forma parte de Patria Grande, quien lo respaldó por medio de su cuenta de X: “No es hora de especular. Grabois se planta. Con coraje se le gana a Milei”.

Sus declaraciones suceden después de que el exprecandidato presidencial informara el martes a través de su cuenta de X que, en medio de un escenario atravesado por la disputa respecto al desdoblamiento de las elecciones en la Provincia, iba a interceder como mediador en la interna para resolver el asunto y alcanzar la unidad en el peronismo. /La Nación