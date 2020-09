Resistencia Digital: un espacio de tecnología accesible para todos

Al hablar de tecnología englobamos una gran cantidad de elementos que conviven en nuestra sociedad actual. Cada día surgen nuevas alternativas que giran en torno a esta materia o que suponen una mejora para algo ya existente. Es lo que hemos visto, por ejemplo, en la evolución de los teléfonos móviles, desde aquellos receptores analógicos de gran tamaño hasta los que son sistemas inteligentes hoy en día, que incluso ya muestran la posibilidad de flexibilizarlos.

Entonces, ¿cuál es la mejor forma de estar enterados de todo esto cada día? La respuesta es sencilla y es volverse seguidores de resistenciadigital.com.ar. Gracias al trabajo que realizan es posible obtener información, tutoriales, análisis y todo lo relacionado con la tecnología, de manera que se encargan de facilitar la obtención de la información más precisa de cada temática.

Análisis completos

Dentro de las alternativas informativas de Resistencia Digital, está la de los análisis, aquí los especialistas del sitio web se encargan de proporcionar toda la información que hace falta para comprender con exactitud de qué va determinado avance tecnológico.

Por ejemplo, cuentan con un análisis muy pormenorizado del Samsung A50, permitiendo que cualquiera de nosotros sin ser muy conocedores del área, nos podamos enterar de todos los aspectos relevantes de este modelo en cuanto a su diseño y materiales, la pantalla, el funcionamiento del lector de huellas, cómo es el rendimiento, la cámara e incluso los precios, generando así una idea de lo que podemos conseguir en el mercado.

Lo mejor es que cada análisis lo complementan con una conclusión que servirá como apoyo para tomar una decisión más acertada para avanzar en el tema del análisis tratado en cuestión.

Paso a paso

En la sección paso a paso, lo que se muestran son tutoriales muy completos y fáciles de comprender para ejecutar determinadas acciones con las que se suele tener ciertos inconvenientes. Uno de los ejemplos más sencillos que es posible de rescatar en torno a esto es actualizar WhatsApp Plus.

Para nadie es un secreto que WhatsApp se ha vuelto la vía de comunicación en tiempo real más utilizada en el mundo actual. Su funcionamiento no es estático, sino que está en constante mejora y eso nos obliga a realizar actualizaciones, más o menos frecuentes, para poder disfrutar de las nuevas ventajas que facilita.

Ahora bien, el caso es que WhatsApp Plus es una aplicación que nos ofrece la oportunidad de añadir nuevas y elegantes personalizaciones a nuestra aplicación base, pero al no formar parte de la familia creada por Facebook INC, su descarga no forma parte de las opciones que encontramos dentro de Google Play Store, razón que impide que muchas personas puedan disfrutar de su uso.

Pero como sus desarrolladores no se han dejado nada guardado en torno a darles facilidades a los usuarios, es posible realizar la actualización desde la propia aplicación, siguiendo unos pocos pasos mencionados a continuación:

y en el menú disponible en la parte superior derecha, hay que seleccionar ‘Plus Settings’. Después, solo habrá que marcar en la opción señalada como ‘Updates’ y verificar si la aplicación cuenta con alguna actualización que tengamos oportunidad de descargar.

Contar con esta información es útil para todos los que no presentan facilidades a la hora de trabajar con estas herramientas. Pero no es lo único que nos ofrecen en el sitio web, también será posible trabajar con tutoriales útiles para actualizar Instagram, Youtube o Facebook Lite, incluso disponen de un apartado para realizar la actualización de la propia aplicación de WhatsApp en caso de que exista algún inconveniente al hacerlo de forma normal o no se tengan muchos conocimientos al respecto.