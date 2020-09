Rompieron el aislamiento, jugaron un “picadito” y los espantó Gendarmería

Mientras la pandemia está causando alarma en la provincia por el incremento de casos y los fallecimientos no solo de pacientes, sino de efectivos de Seguridad o personal de Salud, aún hay irresponsables que no tomaron magnitud de la dramática situación que vive Salta.

Esto pasó en las últimas horas en la localidad de Embarcación donde unos sujetos decidieron que no les importaba la pandemia y decidieron salir a jugar un “partidito” de fútbol en un potrero de Villa Tornillo, hasta que llegó personal de Gendarmería y corrieron, pero no detrás de la pelota, sino para escapar de su sanción.

Estos videos fueron compartidos por el medio UVC Canal 10 a través de Facebook. En las imágenes se puede apreciar a un numeroso grupo de “jugadores” quienes con toda tranquilidad se disputan la pelota en una cancha improvisada.

En el siguiente video, ya no quedaba ninguno de estos sujetos: con el ulular de la sira de un móvil de Gendarmería, estos infractores huyeron de las autoridades escapando a sus sanciones por no respetar las medidas restrictivas y sanitarias. No obstante su mal accionar quedó filmado.