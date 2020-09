Carrera de medicina en Salta: “Es inviable hacer las prácticas este año”

Si bien la mayor parte de los estudiantes de la sede de Salta-UNSa de la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) pudieron avanzar con la carrera a través de plataformas virtuales, los que debían ingresar este año y los que debían hacer las prácticas finales, quedaron en pausa.

“A lo largo del año hubo cursado, pero ha llevado tiempo poder adoptar la modalidad virtual, tanto para el curado como para las evaluaciones, fue necesario garantizar la ciberseguridad, capacitarnos en la modalidad para que no haya copiado. Hay dos sectores que quedaron desplazados de esta modalidad, los del sexto año que debían hacer las prácticas y los ingresantes que debían rendir el examen de ingreso.”, dijo en InformateSalta la doctora Alejandra Falú, secretaria de la Carrera de Medicina de la UNSa.

La incertidumbre es mayor para los alumnos que debían hacer la Práctica Final Obligatoria. ”Lamentablemente no la van a hacer este año porque es inviable, no tienen acceso a los sistemas de salud, esto no se puede suplir con virtualidad”, dijo la docente.

Los estudiantes en condiciones de hacer las prácticas tenían que rotar por cuatro clínicas básicas que son la médica, cirugía, pediatría, ginecoobstetricia. Tenían que cumplir dos meses y medio en cada una. El año que viene debían hacer la pasantía peri urbana y rural. Para los cursos intermedios, hay materias que son eminentemente prácticas que este año no se van a poder regularizar.

Falú explicó que el otro grupo que quedó en pausa es el de los ingresantes porque no se pudieron tomar los exámenes y no están dadas las condiciones para hacerlo. Hay cerca de dos mil alumnos inscriptos. Tampoco hay certezas de cómo se procederá el año que viene.

“En diciembre del 2019, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán conminó a la facultad de Medicina a que no tomen más exámenes de ingreso. Este año se les permitió pero sin cupo, es decir todos los que aprobaran con determinada nota, que era entre 6 y 7) ingresaban, pero esto no se pudo hacer. A partir del 2021 debía ser “irrestricto”, pero sería insostenible porque se van a juntar los ingresantes de los dos años”, analizó,

El decano Mateo Martínez dijo que la Facultad de Medicina solicitará al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) que revea la disposición que establece el ingreso “irrestricto” a esa carrera para el próximo año. En este sentido, Falú explicó que sería necesario que se continúe con algún sistema de ingreso ya que “en Salta se van a juntar los que no pudieron rendir este año que son 2 mil más todos los que quieran ingresar el año que viene, no se pueden contener tantos alumnos”.