El reclamo para que Pami reestablezca la atención en Salta llegó al Congreso Nacional

Luego de que el propio gobernador, Gustavo Sáenz, advierta que el Pami no está brindando los servicios correspondientes a jubilados y pensionados, donde además no tienen los convenios suficientes con clínicas para que los afiliados sean atendidos, el diputado Andés Zottos presentó el reclamo en el Congreso Nacional.

A través de un proyecto de declaración, pidió que se proceda a normalizar y ampliar la cobertura y prestaciones médico asistenciales de todas las patologías que debe brindar en Salta el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), ya que el servicio se encuentra concentrado casi exclusivamente en la atención de los casos de Covid-19.

En los fundamentos hizo hincapié en que la pandemia ha afectado a la parte más vulnerable de la sociedad, el Senado provincial aprobó ya una declaración en el mismo sentido. También ante la falta de prestaciones y lugares de internación, el Defensor del Pueblo presentó un amparo que recayó en el Juzgado Federal N° 2 de Salta.







“Cuando empezó la pandemia, las obras sociales en general y el PAMI en particular empezaron a achicar sus prestaciones significativamente, bajo el entendimiento que ello tenía que ver con la necesidad de adecuarse a lo que iba a suceder cuando el virus comenzara a circular con mayor intensidad como está sucediendo ahora. Hoy nuestra provincia está atravesando por un momento muy complicado de urgencia sanitaria y cuando los afiliados del PAMI van a buscar ser atendidos se encuentran con que la obra social no realizó una adecuación real de sus prestaciones, habiendo transcurrido ya seis meses”, señaló.

Agrega que “en la ciudad de Salta capital, entre los tres lugares que atienden PAMI no suman más de 130 camas de internación, siendo la misma cantidad que antes de la pandemia, y estas camas de internación, no son solo para coronavirus, sino también para otras patologías, las cuales no están recibiendo el tratamiento adecuado que deberían tener quienes vienen con patologías de base por su edad. Esta situación se acentúa mucho más cuando nos alejamos de los centros urbanos”.







“Estamos pidiendo que se implementen las acciones necesarias de los organismos competentes a fin de que se vuelva a atener las patologías de un grupo etario que necesita prácticamente todos los días de la asistencia del servicio sanitario”.

“En Salta, el presupuesto anual del PAMI es de $210 millones. La obra social nacional de los jubilados presta servicios de salud a más de 114.000 afiliados, de los cuales más del 60% se concentran en la ciudad de Salta y alrededores. Además de los $210 millones, $100 millones se destinan para cubrir un vademécum de 3.600 medicamentos gratuitos”, explicó.