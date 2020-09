Sáenz duro con las obras sociales: “No es hora de ganar ni de especular con la salud”

En su último mensaje, el gobernador Gustavo Sáenz, dedicó unas duras palabras a las obras sociales, quienes en plena escalada de casos de COVID-19, no les están brindando un servicio adecuado a sus afiliados.

“Tenemos que trabajar todos juntos, no es momento de ganar, de especular, no es momento de especular con la salud de la gente. La gente la está pasando mal. Hoy las obras sociales tienen que darle la atención a aquellos que han pagado durante mucho tiempo y muchas veces no la han utilizado, hoy la necesitan y el servicio que debe dar, el servicio fundamental es el de la salud y hoy les toca dar el servicio de la salud”, dijo.

En este sentido, cuestionó que muchas de ellas ni siquiera atienden sus teléfonos o directamente derivan a sus afiliados al Sistema de Emergencias 911, sin darles respuestas. “No es así. Ustedes deben brindarle y tienen la obligación de brindarle el servicio a cada uno de sus afiliados”.

Asimismo, hizo un párrafo aparte al PAMI, obra social que tienen los jubilados, justamente los pacientes de riesgo por la pandemia. Aseguró que tiene solo tres convenios con tres pequeñas clínicas para 130 mil afiliados.

“Es importante que amplié sus convenios con otras clínicas, que nos acompañe y esto no es un problema de ahora, fue de siempre, se acostumbró a que el sistema público se haga cargo de aquellos que tienen PAMI y hoy el sistema público se tiene que hacer cargo de aquellos que no tienen obra social, los que tienen obra social tienen que ser atendidos por sus obras sociales, tenemos que trabajar de manera conjunta para que esto suceda, todos juntos”, disparó.

Finalmente, cuestionó que no hagan uso de sus servicios de ambulancia privados, desligando esa responsabilidad al SAMEC y al servicio público. “Tampoco corresponde, para eso se les paga a cada uno de esos servicios de ambulancia”.