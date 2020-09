Kirchneristas frenan la designación de Medrano en la Superintendencia de Servicios de Salud

La designación de la ex ministra de Salud de la provincia, Josefina Medrano de la Serna, al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación Delegación Salta, fue frenada a pedido de la Cámpora y otros partidos del Frente de Todos en Salta.

Josefina Medrano, ex ministra de Salud, llegó al Ejecutivo provincial siendo empleada de planta permanente del PAMI. Al parecer, según informa El Tribuno, no quería regresar a una repartición que ahora está en manos de La Cámpora. Y es por eso que habría solicitado ser designada en la Superintendencia de Servicios de Salud, donde se encontraba Sergio Humacata, hoy secretario de Salud de la provincia.

Cuando el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, estaba a punto de firmarle la designación, el enorme malestar que generó esta posibilidad, sobre todo entre los dirigentes del Frente de Todos, paralizó la misma.

El Partido de la Victoria, Kolina, Partido del Trabajo y el Pueblo, Unidad Popular, Felicidad, Frente Grande, Izquierda Popular y el Partido de la Cultura, Educación y Trabajo, emitieron un comunicado para “repudiar” la posibilidad del ingreso de Medrano a la Superintendencia de Servicios de Salud.

En el mismo responsabilizan a la ex ministra por la pérdidas evitables de vidas humanas aún no aclaradas, de la muerte de niños y niñas; médicos/as y enfermeros/as; y ciudadanos/as de toda la provincia, por falta de asistencia sanitaria. Dicen que "mientras el Gobierno nacional con Alberto y Cristina garantizaron los recursos económicos para que los salteños puedan paliar la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, muchos de esos fondos no cumplieron con el destino asignado".