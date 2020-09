“Una luz por la República”: marcha de antorchas frente a Tribunales

Con la presencia de muchas banderas argentinas, se desarrolló una marcha de antorchas frente al Palacio de Tribunales de Buenos Aires bajo el lema "Una luz por la República".

Fue en reclamo por los tres jueces desplazados por el kirchnerismo y, en ese marco, reclamaron que la Corte Suprema se expida para revertir esa decisión. También hubo un marcado rechazo contra la reforma judicial.

Leyeron un documento -titulado "Clamor por la República"- que pide "justicia, paz y libertad para toda la República argentina" y cantaron el himno nacional. Según informó TN, adelantaron que también van a movilizarse a Tribunales este jueves a las 11 de la mañana con la misma consigna.

La impulsaron distintas agrupaciones de abogados en Buenos Aires y otras ciudades, y tiene justamente como marco el reclamo al máximo tribunal por el caso de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes investigaron causas sensibles para la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Estoy acá para con Fundación Axel Blumberg para exigirle a la Corte Suprema que dé un veredicto y se están demorando mucho y como ciudadanos estamos reclamando. Esto lo que busca es la impunidad de Cristina Kirchner", cuestionó desde Tribunales Juan Carlos Blumberg, en diálogo con TN.

Juan Curuchet, ex presidente del Banco Provincia, dijo también en la marcha : "La Corte no está obligada en 15 minutos a resolver un per saltum. Está bien que lo estudie. Se fijó en la agenda para la semana que viene, confiamos que haya un buen análisis y se haga justicia. Acá ponemos de relevancia la importancia institucional del tema".

"Es inconstitucional y una barbaridad y consagra la impunidad", agregó Curuchet.

Una mujer, que sostenía una vela blanca, sostuvo: "Hay manipulación de los poderes de la Nación, la falta de derecho natural y del Estado a tener independencia de poderes. Parece que estamos bajo una cosa bananera".

Agregó: "Es un pedido para la Corte se expida a favor de lo que tiene que ser, una República, división de poderes, no se puede manipular la Justicia, acá los derechos humanos son de todos".

El llamado a la "marcha de antorchas" ocurrió precisamente luego de que el titular de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, convocara para el 29 de septiembre a un acuerdo extraordinario para tratar el caso de los jueces trasladados.

Y también luego del séptimo banderazo del fin de semana pasado, con críticas al Gobierno y reclamos por la Justicia. El epicentro del fin de semana fue en el Obelisco porteño y la Quinta de Olivos, pero hubo réplicas en las principales ciudades de varias provincias.

En la noche del martes, en diálogo con Clarín, Máximo Fonrouge, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad, aseguró: "A título personal iré a acompañar entendiendo que hay que pedirle a la Justicia que frente a una cuestión institucional de la envergadura del caso de los tres jueces, tienen que tomar una decisión y que esa decisión sea acorde con el criterio que ellos mismos han fijado ya a través de la famosa Acordada 7".