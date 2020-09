La trama oculta de la renuncia del diputado Ameri

El diputado Juan Ameri no quería dejar su banca pero recibió un llamado de dos pesos pesado de la Cámara que lo acorralaron y no le dieron opción. Parte de la oposición no quería aceptar la renuncia y pedían que se continuara con el proceso de expulsión.