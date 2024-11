Fuertes cuestionamientos a los 8 ausentes de LLA por ficha limpia, incluida la salteña Emilia Orozco

La reunión empujada por el Pro, la cuarta y última de la citada para esta semana en Diputados, se volvió a caer, con un peor número que en el primer intento.



Las ausencias más notorias fueron los 8 diputados de La Libertad Avanza: Carolina Píparo, Lorena Macyszyn, Pablo Ansaloni, Rocio Bonacci, Emilia Orozco, José Peluc y Marcela Pagano.



De esta manera fracasó por segunda vez por falta de quórum en la Cámara de Diputados la sesión impulsada por el bloque Pro para tratar el proyecto de ley de ficha limpia, que busca impedir que personas condenadas por corrupción en segunda instancia -como Cristina Kirchner- no puedan ser candidatas a cargos nacionales.

A las 10.31, con 116 presentes, el titular del cuerpo, Martín Menem, dio por caída la sesión. La semana pasada, los impulsores de la reunión se habían quedado a las puertas por uno, con 128 sentados en sus bancas, mientras que este jueves faltaron 13.

Además de ficha limpia, el temario incluía otro proyecto impulsado por el Pro sobre cuestión electoral: el régimen de votación de los argentinos que residen en el exterior, con la posibilidad de recuperar el voto por correo postal. Ambos casos requerían para su votación una mayoría absoluta, también de 129, por tratarse de cuestión electoral.

La foto que se sacaron los miembros de LLA en la previa

Todos los ausentes



Por LLA, el bloque con más ausentes, hubo 8 de 39 diputados que no estuvieron: Santiago Santurio, Álvaro Martínez, Pablo Ansaloni, Carolina Píparo, Lorena Macyszyn, María Emilia Orozco, José Peluc y Marcela Pagano (ya ausente la semana pasada por su embarazo).

Al Pro le faltaron 3, nuevamente Aníbal Tortoriello y José Núñez, y se sumó Gabriel Chumpitaz. Por la UCR no estuvieron 2: el correntino Federico Tournier y la jujeña Natalia Sarapura.

Por Democracia para Siempre faltaron 2 de los 12: María Coletta, de embarazo avanzado, y el jujeño Jorge Rizzotti.

De Encuentro Federal no bajaron 6 de los 16: Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Ricardo López Murphy, Jorge Ávila, Alejandra Torres y Natalia de la Sota.

Sí dieron quórum en su totalidad los 6 de la Coalición Cívica, 3 del MID, 2 de Producción y Trabajo, y los monobloquistas Paula Omodeo (CREO) y Mario Barletta (Unidos).

Directamente no bajaron al recinto Unión por la Patria, los 8 de Innovación Federal, los 3 tucumanos de Independencia, el Frente de Izquierda, Por Santa Cruz, MPN y Lourdes Arrieta, que después habló con llanto incluido.

"Están negociando impunidad”



La diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto cargó sobre las ausencias que tuvo La Libertad Avanza. "Para muchos de nosotros este tema no nos pasa por el costado, no sólo por una persona que se robó la Argentina, sino por el esfuerzo que venimos haciendo hace muchos años por tener la ley de ficha limpia. Los que hablan diciendo a dónde estábamos nosotros, le pregunto, ¿a dónde estaba usted diputado cuando a mí me perseguían, cuando a mi familia la amenazaban, cuando me sacaban de la facultad donde yo tenía mucha trascendencia?".

"Muchos de ustedes estaban el kirchnerismo; entonces tengan respeto, porque yo siempre los respete, porque una lucha se respeta", pidió y les advirtió que "nadie es dueño de los votos, nadie es dueño de la libertad, nadie es dueño de la historia, porque hoy tenes votos y mañana podes no tenerlos".

"En el medio están negociando jueces federales para garantizar la impunidad y de eso también se van a tener que hacer cargo", denunció la cívica.

Oliveto expresó que espera que "sancionen a los miembros de su partido que no estuvieron, porque ahí sí van a demostrar que no están en un acuerdo con aquellos que ustedes dicen que los van a llevar al olvido".