Tenso cruce de Orozco en una radio de Buenos Aires: "El desgaste físico es muy grande"

Siguen las repercusiones en torno a lo ocurrido en el Congreso con la caída de la sesión para tratar el proyecto de “Ficha Limpia”, con muchas miradas puestas en la actitud de la diputada nacional salteña Emilia Orozco quien no dio quorum y quien dijo sufrir una descompensación.

Ahora, la legisladora fue confrontada por el periodista Eduardo Feinmann, en un programa de Radio Mitre de Buenos Aires, donde éste la cuestionó cuando Orozco se escudó ante el cansancio que genera la actividad parlamentaria y que, como persona, no es ajena a malestares físicos.

“Fue una semana de mucho estrés, lo que pasamos ahí (por el Congreso) a veces no trasciende la prensa pero lo que pasó fue una descompensación, me llevaron al anexo, trataron de ponerme suero, me quisieron llamar para el quorum pero no llegué, la principal enojada fui yo conmigo misma”, indicó.

Dicho esto, Orozco recalcó: “Nos han dado una tarea intensa, el desgaste físico y psíquico es muy grande”. En este punto Feinmann la cuestionó que, si tanto los cansa la actividad legislativa, que se dedicaran a otra cosa, pero Orozco le respondió que no iba a renuncia.

Aquí, Feinmann le reclamó que si le pagan un sueldo es para que hagan una representación acorde, más en temas como la Ficha Limpia. “No le permitimos la impunidad a nadie, pero antes de ser diputada, somos humanos y suceden cosas, yo tengo la conciencia tranquila y cansada de dar explicaciones”, se defendió.

"Estamos para dar las caras"