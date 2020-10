Sáenz: "Es fácil ser oposición en pandemia, un festival te podés hacer"

Promediando la segunda semana de ASPO y a la espera de los anuncios que debieran darse este fin de semana, diferentes son las cuestiones que el gobernador de la provincia debe resolver.

Brindando un análisis de la situación, Gustavo Sáenz pasó por Multivisión Federal para tratar diferentes temas, como la situación epidemiológica de Salta, las medidas adoptadas en algunos departamentos y las intromisiones de la oposición buscando beneficios políticos.

Aspecto sanitario

“El virus ya está planteado, hay circulación comunitaria sostenida”, inició diciendo el gobernador explicando que “llega un determinado momento en el que hacer PCR es complejo”. Por estas razones es que se le pide a la población que se aísle y se montaron operativos de testeos masivos en ciertos barrios de la ciudad.

“Hoy me siento más tranquilo en el sentido de que llego un momento de un estrés sanitario muy fuerte en San Martín, Oran y Capital donde la angustia era que la situación supere lo previsto”

En este sentido, el gobernador indicó los refuerzos que se vienen llevando a cabo en el sistema sanitario, aunque advierte: “nos dio tranquilidad pero no hay que relajarse”.



Aspecto político

Otro de los aspectos fundamentales en la comunicación que tuvo Multivisión Federal con el gobernador, se abordó el rol del acompañamiento político. En este punto, señaló a quienes, de manera oportunista, se aprovechan de la situación para hacer campaña.

“La política no entiende que el enemigo es el virus, muchos pretenden en esta oportunidad tan dolorosa sacar ventaja y es ahí donde me quieren mostrar como el malo. Acá no se trata de buenos o malos se trata de luchar contra el virus”

A estas palabras, Sáenz añadió: “la gente no distingue partidos, lo que espera es que soluciones problemas, vernos trabajar juntos, no buscar la oportunidad para sacar un comunicando criticando”. Esto surge en un contexto de constante apelación por parte del gobernador hacia los legisladores que en lugar de acompañar la gestión, buscan entorpecerla.

“Están esperando el error, la equivocación, el dolor, la tristeza de algún hecho para utilizarlo y sacar ventaja de eso”

Aspecto económico

Anticipándose a los anuncios que deberán pronunciar durante el fin de semana, el Gobernador recordó su última conferencia en la que dejó entrever que se analiza habilitar algunos sectores a partir del lunes próximo.