Profesionales de la Salud destacan los avances, inversiones y gestión de los últimos meses

El Dr. Antonio Salgado, Pediatra y especialista en Infectología, resaltó que gracias al aislamiento social que se aplicó en Salta, pudo aplanarse la curva de contagios. Esta situación lo hace sentir esperanzado.

En su análisis, el profesional resalta que la incorporación de camas en diferentes niveles de complejidad le permite al sistema sanitario descomprimirse un poco y estar menos estresado. Según considera, en estos momentos la capacidad operativa en Capital se encuentra muy estresada pero no ha colapsado y eso es un logro.

Continuando su comunicación con FM Aries, Salgado calificó al Presidente del COE, Francisco Aguilar, como un patriota y reveló que no cobra sueldo por haberse hecho cargo de la situación con una comunicación clara, valiente y veraz. Además, destacó el trabajo del Dr. Juan José Esteban, actual Ministro de Salud Pública, que dio un mensaje realista, el cual no debe generar pánico.



Asimismo, no dudó en manifestar que en los últimos seis meses se hizo más que en los últimos 30 años, a pesar de que el Gobernador Gustavo Sáenz asumió con un ministerio desfinanciado. Esto se ve reflejado en el incremento en la capacidad de camas que aún continúa, los testeos agrupados, entre otras gestiones.

El infectólogo aseguró que los datos exactos se darán a conocer cuando la pandemia finalice, mientras tanto las autoridades se manejan con cifras reales pero bajo un factor de corrección. Recalcó que no se esconden datos aunque reconoció que la sociedad se muestra incrédula porque nos mintieron durante mucho tiempo.