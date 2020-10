Schwartzman y Podoroska van por más historia en Roland Garros: hora y TV de los partidos

Los únicos dos tenistas argentinos que siguen en carrera en Roland Garros buscarán hacer historia en París en sus respectivos partidos por los cuartos de final. Quien saltará primera al Court Philippe Chatrier será Nadia Podoroska (131ª WTA), que se medirá ante la ucraniana Elina Svitolina (5ª) en el segundo turno (no antes de las 7.15 de Argentina).

Por el otro lado, Diego Schwartzman (14º ATP) hará lo propio frente al austriaco Dominic Thiem (3º) cuando su compatriota finalice su duelo (no antes de las 8.30). Ambos partidos serán televisados por ESPN.

Los Peques, como se los conoce a ambos, son los actuales herederos de "La Legión" del tenis argentino que cuenta con más de una hazaña en la tierra batida de París. Los dos no solo buscarán avanzar en el último Grand Slam del año para trazar un nuevo récord personal, sino que buscarán dejar en lo más alto la bandera albiceleste y a toda Sudamerica ya que son los últimos sobrevivientes de ese lado del mapa.

Cuando todas las miradas apuntaban a la performance que podrían llegar a tener los tenistas masculinos en Roland Garros, la joven Podoroska apareció para romper todas las expectativas. Es que la rosarina de 23 años lleva siete victorias acumuladas en París (tres en la qualy y cuatro en el cuadro principal) y buscará seguir de racha nada menos que ante la tercera preclasificada del certamen.

Su único paso por el Abierto de París había sido hace tres años, cuando cayó en la primera ronda de la clasificación ante la checa Marketa Vondrousova en apenas 39 minutos y logrando solo 21 puntos.

Mucho ha cambiado la historia en este 2020. Lejos del soleado Alicante (España), donde se mudó recientemente para estar cerca de los circuitos más importantes del tenis profesional, la Peque se ha encontrado con su mejor tenis y es una de las sensaciones del legendario torneo de polvo de ladrillo.

Asentado como un jugador importante en el circuito desde hace tres años cuando se instaló dentro del top 30, Schwartzman viene de alcanzar iguala su mejor actuación en el certamen francés: en la edición de 2018 cayó ante el rey Rafael Nadal, aunque al menos robó el primer set.

"Recién arranca el torneo, soy como los del Big 3, que empiezan los Grand Slams en la segunda semana", bromeó el diestro de 28 años tras superar la segunda ronda y compararse con nombres de la talla de Novak Djokovic, el mencionado Nadal y Roger Federer, quien se ausentó este año por lesión.

Esta temporada, un tanto particular por el brote del coronavirus que obligó a suspender parte de ella y correr el calendario, el Peque viene de despedirse del US Open de manera temprana tras caer en la primera ronda. "En mi afán por prepararme me pasé de rosca, había entrenado demasiado. Pero corregimos unas cosas y ahora lo estoy disfrutando", relató el domingo.

En lo que va del torneo de París, el nacido en Villa Crespo ha ganado sus cuatro partidos sin dejarse un set, prolongando así la buena actuación que tuvo en en Roma, cuando perdió la final del Masters 1000 ante Djokovic, tras eliminar a Nadal en cuartos.

"Le gané al mejor de la historia en el polvo de ladrillo con esta confianza. Espero tener ese nivel contra Dominic. Tengo que hacerlo todo perfecto", avisó sobre el duelo del martes ante uno de sus mejores amigos en el circuito.

Thiem, ganador del US Open y finalista de las dos últimas ediciones en París, llega al choque frente al argentino tras sufrir ante el francés Hugo Gaston, 239º de la ATP e invitado al cuadro principal, que le llevó al quinto set.