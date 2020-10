Conectividad y agua potable en los barrios, las prioridades del Consejo Económico y Social

Desde mediados de mayo y por los meses subsiguientes, el Consejo Económico Social trabajó en un documento con los proyectos que considera prioritarios que el gobierno provincial lleve adelante en el mediano y largo plazo para desarrollar económica y socialmente a Salta. Puso énfasis en la conectividad y el acceso al agua potable.

En diálogo con InformateSalta, el presidente del organismo, Lucas Dapena, detalló se propusieron 134 iniciativas, de las cuales 11 resultaron prioritarias en el trabajo de consenso. “Siempre se dice que hay muchas cosas por hacer, nosotros le estamos diciendo por donde empezar”, dijo.

En este sentido, indicó que entre ellas, lo que más les preocupa es la falta de conectividad, telefonía e Internet. “Tiene que haber, no solo como un tema personal, que sería lo familiar o social sino por tema educativo y laboral. La única forma de integrar hoy en día productivamente y educativamente a toda la provincia es mediante conectividad. Para nosotros es prioritario”.

Asimismo, subrayó la necesidad de que todos los barrios tengan acceso al agua potable, un servicio tan básico y esencial. El pedido lo realizaron los Centros Vecinales. “Es prioritario que haya agua potable y cloaca en todos los barrios de la provincia, por una cuestión básicamente de salud y después de bienestar. No solo es que tengan todos canillas, sino que de la canilla salga agua o tenga agua unas cuantas horas. Enfermedades contagiosas se pueden evitar simplemente lavándose las manos”.

El economista explicó que desde el Consejo definen y ponen a disposición los lineamientos generales y será el Ejecutivo el encargado de desarrollar un plan director de obras que lleve el servicio a todos los puntos de la provincia.

Dapena manifestó que el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, participó de la reunión de presentación de las propuestas dentro del Consejo, quien tomó conocimiento de los resultados a los que habían arribado.

Los problemas que se acentuaron con la pandemia

Desde el Consejo Económica y Social notaron que una situación problemática como la pobreza, con uno de cada dos salteños pobres en la zona más rica de la provincia, se agravó aún más por el COVID-19. Además, su presidente aseguró que surgieron problemas como consecuencia del parate económico, por lo que considera necesario implementar un plan post pandemia que los coloque en el mismo lugar en el que estaban a principio de año.

El organismo, fue el único que votó el contra del aislamiento más estricto de los últimos 14 días y Dapena explicó los motivos, subrayando que no están en contra de las medidas sanitarias aplicadas para evitar el avance del virus.

“Nuestra postura era que estábamos errando al diagnóstico en cuanto había más contagios pero culpa que no se cumplía lo que había hasta ese momento y sobre todo de la pata social y juvenil. Lo mejor era no castigar al comerciante que cumple, sino controlar más a los que no están cumpliendo. No pongamos restricciones si no estamos pudiendo hacer cumplir las que hay”, concluyó.