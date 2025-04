El Domingo de Ramos invita a los salteños a practicar la hermandad y mantener la esperanza

La comunidad católica de Salta sigue su transitar en esta cuaresma 2025, preparándose para participar del Domingo de Ramos este 13 de abril, con un mensaje que invita no solo a practicar la solidaridad entre hermanos, sino también a caminar en la esperanza.

Así lo señaló el padre Oscar Ossola, párroco de la iglesia de San Lorenzo quien, en diálogo con InformateSalta reflexionó de este tiempo de oración, indicando que este Domingo de Ramos imitará el gesto del pueblo de Jerusalén recibiendo a Jesucristo, reconociéndolo como el mesías.

“La Iglesia mantuvo y mantiene esta ceremonia invitando a Jesús a que pueda entrar a nuestras vidas, a nuestro corazón, nuestra conciencia y comunitariamente, no solo como iglesia sino como sociedad”, manifestó el religioso.

Dicho esto indicó que en este tiempo “debemos descubrirnos hermanos, la cruz tiene un palo vertical que nos lleva a Dios y otro horizontal del trato con los demás, estamos invitados a ser solidarios, honestos, proactivos en lo que pueda necesitar el otro”. En este punto destacó la actitud de los salteños que ayudan ante situaciones límites, como las inundaciones, pero llamó a que ese gesto se mantenga siempre con quien lo necesite.

Sobre la penitencia o ayuno de no comer carne roja los viernes, Ossola puntualizó que aquí el sentido no es dejar de comer algo en ofrenda, sino “es la privación, es aceptar alguna penitencia que aparece en la vida, como una enfermedad, una lejanía, una ausencia; es una invitación a no renegar con Dios, sino a ofrecer ese sufrimiento no buscado; si me privo de algo, que se revierta en una ayuda concreta con quien lo necesita”.

“Aquí no es la caricatura de no comer carne y luego vaya a saberse cuánto se gasta en pescado o humita, cuando Dios lo que mira es al corazón”

Por último, el sacerdote recordó que la Iglesia tiene como lema para esta Pascua “caminemos juntos en la esperanza”, ideal propuesto por el papa Francisco. “Más concreto y actual no puede ser; cuando se camina puedo avanzar rápido o lento, con tropiezos o perderme, pero hay que caminar juntos confiando que Dios está de nuestra parte”, concluyó.

La Semana Santa en San Lorenzo

La comunidad religiosa de San Lorenzo está invitada a compartir momentos especiales en las vísperas de las Pascuas cuando, el próximo viernes 18 a las 9:00 horas se realice una caminata hacia la quebrada, rezando el Vía Crucis, actividad para las familias, para los turistas y la comunidad en general. Ese mismo día, se invita a participar del Vía Crucis Viviente a las 19:00 horas, siendo el punto de concentración el patio de la parroquia.