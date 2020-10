Con turno previo, se retoma la atención presencial en el CCM

La Municipalidad de Salta informó que desde este lunes se retomó la atención presencial únicamente con previo turno online. Los contribuyentes que deseen asistir al Centro Cívico Municipal deberán sacar un turno con anterioridad y respetando el protocolo de finalización de DNI.

Para solicitar un turno se deberá utilizar la app para celulares Whyline -disponible para sistemas Android/Iphone- y por la web, ingresando a: bit.ly/TurnosMunicipalidadSalta

Una vez obtenido el turno, se deberá concurrir 10 minutos antes de la hora fijada, no antes ya que no habrá que formar filas, con DNI en mano y su comprobante de turno -se podrá mostrar desde el celular-. No podrá ingresar ningún vecino sin turno previo.











Los turnos se dividirán en filas para la atención en el CCM:

Trámites Generales, (mesa de entrada ; emisión de boletas; planes de pago; libre deuda; alta de clave fiscal tissh; otros trámites generales).

; emisión de boletas; planes de pago; libre deuda; alta de clave fiscal tissh; otros trámites generales). Trámites de Obras Privadas (aprobación de legajos; inspecciones edilicias y eléctricas)

Tribunal de Faltas

(aprobación de legajos; inspecciones edilicias y eléctricas) Tribunal de Faltas Habilitaciones (con dictamen legal para recibir habilitación)

También, a través de la app se podrá solicitar turno para otros dependencias:

Hospital de Mascotas (lavalle 542)

Renovación de Licencias (Movilidad Ciudadana): Santa Fe 545 e Hiper Libertad

Condiciones de ingreso por COVID-19:

Se solicita respetar los protocolos establecidos, distanciamiento social, uso de barbijo y terminación de DNI (lunes, miércoles y viernes pares, martes y jueves impares).

Al ingresar se tomará la temperatura y se brindará alcohol para las manos. Se podrá ingresar con automóvil sólo con turno.

De no cumplir, se prohibirá el ingreso al establecimiento.