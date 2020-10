Alrededor de 15 profesionales de la salud murieron en Salta en las últimas dos semanas

Con varios reclamos, pedidos y un homenaje a sus pares que perdieron la vida por el COVID-19, médicos salteños realizaron una marcha hacia el Centro Cívico Grand Bourg. Las muertes en las últimas semanas los golpearon muy duramente.

Al respecto, uno de los doctores del Hospital del Milagro, Héctor Ojeda García, dijo a AM 840 que en los últimos 15 días perdieron a razón de 1 profesional de la salud por día. “No queremos que se nos recuerde, queremos que se nos proteja para que al final de esto, que va a tardar mucho tiempo, estemos todos. El recurso humano médico no se hace de un día para el otro, la pérdida es muy sensible y la comunidad tiene que saberlo”.

En este sentido, indicó que además de los elementos de protección reclaman por leyes pendientes que mejorarían la situación de los profesionales, como ser la ley de agrupamiento médico y el aporte a la Caja de Jubilaciones.