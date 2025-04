Padres reclaman a una textil por demoras en entrega de chombas: “Estaban encargadas en noviembre”

Padres de alumnos salteños se dirigieron a una textil para reclamar por el atraso en la entrega de las chombas de egresados, prendas que muchos de ellos cancelaron en un solo pago costando cada una $150.000.

Uno de los padres presentes dijo que no se movería del lugar hasta que el dinero no le sea devuelto, visiblemente enojado por la falta de respuesta de la dueña del local: “La mujer nos llamó por teléfono haciéndose la soberbia y a mí me va a tener que devolver la guita, yo le voy a caer a su casa y no me voy a dejar joder por esta gente que perjudicó a mucha gente humilde”.

Los padres señalaron que hay demoras de hace seis meses, comentando a Pue! una de las madres que en noviembre saldó la prenda en un solo pago porque su hija le informó que de pagar en cuotas el precio subía.

Un trabajador del lugar dijo que la dueña le comunicó que hay varias demoras para los colegios por problemas en la maquinaria, pero que entre el 17 al 20 se efectuaría la entrega: “La encargada no es que no quiera atender, sino que ya hubo padres groseros y desubicados”.

El joven informó que según el precio que él maneja, cada chomba cuesta alrededor de $70.000 diferente al monto que se les cobró a los padres.