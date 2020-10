Sáenz: "Nos comprometimos a tener un plan federal y de descentralización"

“Es un día especial para la salud y para nosotros, que desde que asumimos tuvimos la tremenda responsabilidad de ver un sistema de salud deteriorado, obsoleto y precario”: de esta forma inició su discurso el gobernador Gustavo Sáenz en un acto que se realizó en la mañana de hoy en el marco de la licitación de obras para hospitales de interior provincial.

Se trata de un plan de obras a realizarse en instituciones sanitarias de Tartagal, Orán y Joaquín V González, hospitales que, a pesar de ser cabecera de sus zonas y departamentos, presentaban grandes carencias y falencias que se vieron profundizadas por la pandemia.

En este marco, Sáenz resaltó la intención primordial de su gestión de tener un plan federal y descentralizado: “un plan que le dé a cada uno de los salteños la posibilidad de ser atendido dignamente en cada uno de sus departamentos y municipios”, dijo el mandatario.

“De nada sirve tener grandes hospitales si no hay recurso humano. De nada sirve seguir haciendo hospitales si los que están no funcionan, ni hacer hospitales cuando no hay aparatología, equipamiento y recurso para atenderlos”

Ante tal panorama, Saénz sintetizó: “Tomamos una decisión: lo que tenemos, que funcione”, direccionando así el plan de obras que se ejecutará en tres nosocomios de la provincia. Los nosocomios que entran en este plan son el Hospital Juan Domingo Perón, cabecera del departamento San Martín, el Hospital San Vicente de Paul, de Orán y el Hospital Dr. Oscar Costa, en Juaquín V. González, cabecera del departamento de Anta.

En este caso, las obras previstas tendrán una inversión de $329 millones, entre los tres nosocomios, en obras que incluyen mejoras en el sistema eléctrico, en las redes cloacas y agua, mejoras en distintas áreas, techo, pintura, fachada, como así también otras refacciones.

Asimismo, el gobernador indicó que llevan invertidos $15.400 millones en materia sanitaria, indicando: “Todo lo que hemos recibido e invertido en salud está ahí: puede verse, las obras que decimos que vamos a hacer las licitamos, las hacemos y las mostramos”, desterrando comentarios en torno al mal uso de los fondos.

Para finalizar, reflexionó en torno a la conducta de la ciudadanía, apelando a que las flexibilizaciones se tomen con mayor responsabilidad individual.