Denuncias de corrupción contra Manuel Cornejo: "No tengo mucha esperanza que exista una condena firme"

Lo dijo la fiscal Verónica Simesen de Bielke, respecto a la posible condena al ex Intendente de Campo Quijano si es enjuiciado. Temen su fuga dado que "sobre él no pesaba ninguna medida restrictiva".

El ex Intendente de Campo Quijano viene siendo investigado por peculado y tras conocerse el pedido de su detención, emitido por la Fiscal Interina en la Unidad de Delitos Económicos Complejos ante el Juzgado de Garantías N°6, también se dieron a conocer fragmentos de las conversaciones por chat entre Cornejo y sus tesorera sobre el manejo de fondos.

En medio de las novedades sobre el caso, la fiscal Verónica Simesen de Bielke fue consultada sobre la situación de ex jefe comunal y la condena que le correspondería, opinando que no espera una condena firme.

"Mi opinión como fiscal, no tengo mucha esperanza que exista una condena firme, la investigación está realizada, no sé cuánto tiempo podrá pasar hasta que veamos el resultado de esta investigación en un proceso penal, ya nos han dado cuenta en diversas oportunidades que quienes cometen delitos de corrupción en nuestro país no van preso", expresó por FM Profesional.







En cuanto al pedido de allanamiento y detención de Cornejo, la fiscal dijo que espera lo que resuelva el Juez, al considerar que puede existir un peligro de fuga en torno a no querer hacer frente al proceso penal estar atentos a la decisión. "Debería estar en su domicilio, sobre él no pesaba ninguna medida restrictiva cuando lo citamos la semana pasada a ampliar su audiencia de imputación se presentó"

La Fiscal aclaró que la orden de detención esta a cargo de la Justicia, no del Ministerio Público pero advirtió que de ser negativa la respuesta, apelarán la misma. "Si es negatoria la solicitud interpondremos los recursos de apelación correspondientes", concluyó.