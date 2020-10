Ciclo de Entrevistas Endeavor: Resiliencia y superación, la historia de Atacopampa

Santiago de la Cuesta es salteño, emprendedor y no vidente, y a través de su experiencia de vida nos deja un claro mensaje de resiliencia y superación: la importancia de capacitarse constantemente para crecer.

Conservas Atacopampa es el emprendimiento de Santiago de la Cuesta, un joven de 24 años, que, inspirado en las recetas de sus papas, se animó a inaugurar su propia fábrica en el 2019. El emprendedor no solo destaca la importancia de capacitarse para crecer, sino también de tomar conciencia de que la inclusión es posible y que es fundamental proyectar desde el lugar de cada uno, sabiendo que si se quiere se puede.

¿Cómo surgió Conservas Atacopampa?

Empecé con este proyecto en el 2017 a los 24 años, inspirado en las recetas de mis padres y en el 2019 inauguramos nuestra fábrica. Luego se incorporó mi hermano Celedonio con el que producimos, comercializamos y distribuimos nuestros productos. Elaboramos escabeches de porotos blancos, porotos negros, berenjenas, hongos y ají locoto, de manera amigable con el medio ambiente reduciendo nuestros residuos y tratando los desechos orgánicos e inorgánicos. Además, contribuimos al mercado interno de nuestra provincia con la compra de materias primas a productores locales. Actualmente vendemos nuestras conservas en Jujuy, Tucumán, Córdoba y Santa Fe.

Nuestro objetivo principal es poder brindar trabajo genuino a personas con discapacidad mediante un modelo de formación, instrucción y especialización.

Al momento de llevar adelante tu negocio, ¿Cuáles fueron los desafíos a los que te enfrentaste y cómo los superaste?

Uno de los mayores desafíos al cual tuve que enfrentarme fue emprender siendo ciego. A los 20 años tras muchas operaciones perdí la vista y esto fue muy difícil a la hora de armar este proyecto, sumado a la falta de capital inicial y el desconocimiento del rubro. Cuando entiendes que una persona con discapacidad no es incapaz, podés superar cualquier desafío; de aquí se desprende uno de los objetivos de Atacopampa, insertar a personas con discapacidad al mercado laboral.

La constancia y la pasión que le ponemos a nuestro emprendimiento es la clave del éxito; invertimos y nos capacitamos de manera constante, aprendiendo de personas que nos enseñan y acompañan.







Endeavor: Si tuvieras que resumir en 4 palabras a un emprendedor, ¿Cuáles serían?

Apasionado

Loco

Inteligente

Estratega

Endeavor: ¿Dónde te imaginas en 10 años?

Me imagino con una gran empresa en la que personas con discapacidad puedan desempeñarse de la mejor manera y produciendo a grandes escalas las cantidades, cubriendo el mercado Argentino e incluso exportando.

Endeavor: ¿Qué mensaje le dejarías a los emprendedores que no se animan a empezar porque creen que no pueden?

Les contaría mi experiencia, que por ser ciego muchas veces me decían que no podría hacer ciertas cosas y al final las lograba: correr por el cerro, escalar una roca a más de 40 metros o formar una empresa son algunas de las metas que me propuse en mi vida y logré alcanzarlas.

La pasión y el deseo constante de superarme fueron más fuertes que cualquier obstáculo o crítica recibida. Es más importante concentrarse en el día a día para alcanzar un objetivo que las grandes acciones que pretendemos hacer y que nunca haremos.

Endeavor: ¿Cómo influye Endeavor en tu emprendimiento y a nivel personal?

Cada aprendizaje y experiencia que vivimos en Endeavor nos ayuda a crecer. Aprendimos que hay estar atentos a cada detalle de nuestra empresa, que debemos ser flexibles y estar preparados para el permanente e inevitable cambio. Adquirimos herramientas y conocimientos que nos ayudaron a reestructurar conservas Atacopampa, profesionalizando cada área y puesto de nuestra empresa.

Entendimos la importancia de comunicar mi historia personal y la importancia de nuestro objetivo de generar puestos de trabajo para personas con discapacidad ya que esto inspira e impulsa a mucha gente a superarse y avanzar.

Endeavor: ¿Qué mensaje basado en tu experiencia le dejarías a los emprendedores?

Ya lo decía Einstein “Si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, pensará toda la vida que es un inútil”. Creo que todas las personas, cada una con sus problemas o con sus discapacidades, pueden generar acciones a su manera y provocar cambios en sí mismo y a todo su entorno. Los invito a descubrir las capacidades de cada uno y a aprovecharlas para sacar lo mejor de su persona.