Desde REMSA desmienten los dichos de Pestaña sobre "empresas fantasmas" en la minería

El titular de REMSA (Recursos Energéticos y Mineros de Salta, S.A), Alberto "Beto" Castillo, rechazó categóricamente las declaraciones realizadas por el presidente de la Cámara de Proveedores Mineros, Diego Pestaña, quien denunció que ciertas multinacionales "contratan empresas pantallas” para evadir impuestos y “atentar contra el compre local”.

En primer lugar, desmintió categóricamente a Pestaña y aseguró que la ley es clara y no hay lugar para ninguna trampa. "En Salta se puso presupuestos mínimos. La empresa salteña tiene que tener al menos un 30% de participación y contratar al 70% de mano de obra salteña, después queda el 30% que pueden ser de otras provincia e incluso extranjeros”, dijo.

Castillo explicó que el origen de sus declaraciones es "un problema entre privados", en las cuales, el Estado no tiene competencia. "No tenemos competencias para regular licitaciones privadas, no comparto en nada lo que dice", esgrimió.

Seguidamente, le aclaró que el Estado no fomenta ni participa en la creación de empresas fantasma y lamentó que los perdedores de ciertas licitaciones" intenten atribuir responsabilidades al Estado. "Las empresas privadas deben resolver sus disputas entre sí sin involucrar al gobierno", reclamó.

“Me duele que un problema entre privados vengan a achacárselo a la provincia, porque los que están hablando son los que perdieron"

Para cerrar, afirmó que el Estado está presente y cumple con su rol de control y regulación, pero que no tiene responsabilidad en las disputas entre empresas privadas. "Si hay un problema entre privados, que lo arreglen entre privados”, finalizó.