Nazarena se animó a mostrar su cambio de cuerpo y su celulitis

Nazarena Vélez descubrió durante la cuarentena, que las redes sociales sirven para crecer en popularidad y también, para mantener un contacto estrecho con sus fanáticos.

Con una cuenta en Instagram muy activa y un canal de Youtube, la madre de Barbie Vélez habla de distintos temas y, de vez en cuando, sorprende a sus fanáticos con alguna foto impensada.

Nazarena usó sus historias en Instagram y compartió algunas imágenes como hacía tiempo no se veían de Vélez.

Con remera roja y de costado la actriz posó en el baño y escribió: “Extrañaba mostrar el qlo”. La morocha eligió para musicalizar la publicación el tema “Welcome to the Jungle” de los Guns N Roses y eso bastó para enloquecer a sus seguidores.

Luego de la primera foto vino otra, pero esta vez con la música de Dana Paola “Mala Fama” y en el mismo lugar que la imagen anterior. Su 1.6 millón de seguidores festejaron la historia y le enviaron cientos de caritas con ojos de corazón.

Con muchos proyectos para hacer luego de la pandemia por el coronavirus, la actriz también participó del programa de Jey Mamonn en América y se refirió a la disputa que mantiene con José María Muscari quien fue su gran amigo: “Esté todo bien, pero no hay más contacto. No me quedó la sensación de la amistad ni las ganas para ser completamente sincera”, comenzó y luego agregó que si bien no se ven, existe solo buena onda.

“Como familia compartimos un montón de cosas: él es el padrino del hijo de mi hermano. Pero cuando eso se rompe, yo siento que no hay mucho más que se pueda hacer”, finalizó. /Losandes



Mirá las fotos: