Jubilado resistió un asalto a los tiros y mató a dos delincuentes

Un mecánico de 72 años mató este viernes a tiros a dos de los tres delincuentes que realizaron una entradera en su casa y escaparon con su camioneta en el distrito bonaerense de Florencio Varela. La Policía demoró al hombre, que finalmente fue liberado horas más tarde.

El hecho ocurrió en las calles El Gringo y Donato Álvarez, en la zona sur del Gran Buenos Aires, luego de que los asaltantes interceptaran y golpearan al jubilado en la puerta de su casa por la tarde. De acuerdo con el relato del hombre a la Policía, uno de los ladrones lo apuntó en el cuello. Luego, entre los tres lo sacaron de la camioneta Ford Ranger blanca y lo tiraron al suelo.

Cuando los asaltantes escapaban a bordo de la camioneta, la víctima del robo, identificada como Daniel Alberto Lamas, sacó una pistola Bersa 9 milímetros y abrió fuego sobre el vehículo. Uno de los impactos que realizó estalló la ventanilla del conductor y mató a uno de los asaltantes. El cuerpo quedó recostado sobre el asiento del acompañante.

La camioneta terminó en un pastizal y, mientras el delincuente que la conducía murió en el acto, los otros dos cómplices salieron corriendo. El mecánico mató a uno de ellos a tiros por la espalda. Los investigadores encontraron su cadáver tirado boca abajo y con una mochila en la espalda. En tanto, el tercer ladrón permanece prófugo.

Tras el violento episodio, efectivos de la comisaría 2da. de Florencio Varela llegaron al lugar, interrogaron al jubilado y lo demoraron. Después, requirieron la presencia de una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que constataron la muerte de los dos delincuentes.

Según informaron fuentes policiales, Lamas no sufrió heridas de ningún tipo. Lo liberaron horas más tarde por ser un adulto mayor y porque no tenía antecedentes penales. Además, los efectivos requisaron los cuerpos de los asaltantes y no encontraron armas en su poder ni en la zona, hasta el momento.

“Se está haciendo un trabajo de balística para ver la trayectoria de los disparos, se hará un trabajo de rastros dentro de la camioneta y de genética, para comprobar la identidad de los delincuentes”, explicó el periodista de TN Ignacio González Prieto.

Asimismo, se preservó la escena para que trabajaran los expertos de la Policía Científica, quienes esta noche alrededor de las 21 continuaban con las tareas de peritaje. A su vez, se constató en la zona la presencia de cámaras de seguridad privadas, que serán relevadas para determinar si hay imágenes que hayan captado el hecho.

En la causa interviene el fiscal Darío Provisionato, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada de Florencio Varela, perteneciente al Departamento Judicial de Quilmes.