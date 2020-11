Toma de terrenos: Godoy pidió hacer a un lado a los intermediarios y dialogar con la gente

En el marco de una nueva sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia, el legislador justicialista Manuel Santiago Godoy, adelantó que presentará un proyecto de declaración para ser debatido la semana próxima, cuyo fin es tratar de buscar una solución a la problemática de los asentados en San Calixto y Ampliación Parque La Vega.







En la oportunidad, solicitó al Ejecutivo armar una comisión que se constituya en el lugar para poder dialogar con la gente, sin la presencia de intermediarios. “Que se dediquen a recaudar datos de donde vienen, cómo fueron ahí, cuáles son las razones”, señaló.

“Estoy en contra de la toma, de la represión, y a favor de la justicia social”

Godoy advirtió que se avecinan periodos de lluvia y la situación en los asentamientos es muy precaria. “Lo único que no podemos hacer es ignorarlos, no se puede ignorar esa situación hay que trabajar con la gente, no con los dirigentes intermediarios, muchos están hace 5 meses, hay que hacer lo imposible para ir reubicándolos”.

“No creo que los hayan llevado de la oreja, lo hacen por la necesidad”

Por último, insistió en que es necesaria una pronta solución. “Tenemos que ir buscando soluciones, no se puede ignorarlos, incluso hay vecinos que están manifestaciones en contra”, concluyó.