Manuel Adorni será candidato en la Ciudad de Buenos Aires

El vocero presidencial, Manuel Adorni será el candidato de La Libertad Avanza para las elecciones locales de la ciudad de Buenos Aires.

La noticia fue confirmada por el portal Infobae, en base a fuentes de la Casa Rosada, el alfil de Karina Milei encabezará la lista de legisladores para los comicios que se desarrollarán el 18 de mayo.



“Voy a estar en la función que me ponga. Acompañaré las ideas. Si me pide algo, lo tengo que cumplir o me tengo que ir a mi casa”, había dicho semanas atras.

En su entorno aseguraban desde hace semanas que no tenía intención alguna de competir. Consideraban que era un puesto demasiado bajo, y no tenían ningún tipo de intención de jugarse en una competencia que, además, estará muy reñida con el PRO, que preside el distrito desde hace años.