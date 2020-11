Sin expectativas para la vuelta de los boliches piden extender el horario de bares

La cercanía con fin de año es inminente y si bien todavía no hay horizonte que avizore la vuelta de los boliches, los empresarios apuntan a poder funcionar como confiterías hasta que estén dadas las condiciones. Para ello, piden también que se extienda el horario permitido más allá de las 0 horas.

En diálogo con Regreso CNN Salta, el propietario de boliches en la ciudad, Mario Delaloye expresó una vez más su deseo de poder trabajar durante la temporada de verano, como una opción para evitar las fiestas clandestinas.

“La habilitación es en lugares abiertos, el nivel de riesgo no es lo mismo. Es más fácil controlar a 20 o 30 locales, donde se toman los recaudos y la policía saben donde están a que la gente igual sale. No es que la gente no sale ni va a salir y lo mejor es crear lugares alternativos para poder contenerla”, dijo.

En este sentido, apuntó a la necesidad de que se puedan acomodar las cosas para que los salteños puedan contar con lugares en los que pueden estar seguros y tranquilos. “Si hablamos con la realidad, hay que fomentar una nueva normalidad, que no es la de antes ni tampoco un encierro, si vos tenes un lugar clandestino que se presta para cualquier cosa o una oferta hasta las 12 de la noche cuando la gente sale a las 10 de la noche, te están obligando a ir a la clandestinidad indirectamente porque no hay oferta. Tenemos que acostumbrarnos a que cada uno tiene que ser responsable y abrir el juego”.