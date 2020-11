Nuevo parte médico de Diego Armando Maradona: "Asombra su recuperación"

En la tarde del miércoles se conoció un nuevo parte médico sobre la salud de Diego Armando Maradona, quien el martes por la noche fue operado de un hematoma subdural que se le detectó durante un chequeo.

Leopoldo Luque, su médico personal y quien estuvo a cargo de la cirugía, se mostró muy contento con la evolución del Diez. "Me asombra la recuperación, dijo el neurocirujano, que agregó: "Estoy entusiasmado, contento. Me saludó, me preguntó como estaba".

Si bien dejó en claro que "hay que ser cautos", explicó que hay motivos para creer que seguirá mejorando. "La mayoría de las complicaciones luego de una operación surgen muy pronto, en las primeras 24 horas. Eso no sucedió".

"Hay parámetros que uno espera para evaluar porque es muy pronto. Pero la recuperación es muy buena, hay optimismo", concluyó Luque.

Este es el segundo parte del día, luego de que a primera hora de la mañana, el propio Luque señalara: "La evolución de Diego cursa sin ningún tipo de complicaciones. Se encuentra sin ningún tipo de déficit neurológico ni complicación asociada a la cirugía".

Y agregó: "La cirugía la hicimos entre un equipo seleccionado. Duró una hora y 20 minutos. Se pudo evacuar el hematoma de manera exitosa. Diego toleró muy bien la cirugía, está despierto, está todo muy bien. Está controlado. Vamos a ver la evolución, el día a día, para definir hasta cuándo se queda. El comienzo fue muy bueno".

El mundo del fútbol está pendiente de la salud del Diez. Así, en las últimas horas se pudieron ver mensajes de instituciones en las que "Pelusa" dejó su huella, como Boca, Napoli, Argentinos Juniors, Gimnasia y la AFA, entre otros.