Lautaro Martínez recordó su fallida prueba en Boca y lo que le criticaron cuando lo echaron

Lautaro Martínez dio una entrevista en Italia, donde recordó su fallida prueba en Boca Juniors cuando tenía 15 años y las críticas de las personas que lo evaluaron.

Durante una charla con el medio Corriere della Sera, el Toro se refirió a sus comienzos en el fútbol.

El ahora delantero del Inter y la Selección Argentina había viajado de Bahía Blanca a Buenos Aires: "A los 15 años hice una semana de prueba en Boca. Me echaron diciendo que no tenía ni velocidad ni potencia".

"Cuando regresé a Bahía, le dije a mi papá que quería divertirme, dejar el fútbol y empezar a trabajar", reveló Lautaro en la entrevista con el medio italiano.

"A fin de año llegó Racing ofreciéndome otra prueba. Les dije que si me querían iba, pero no realizaría más pruebas. Y me ficharon", concluyó sobre sus inicios en las divisiones juveniles. /ESPN