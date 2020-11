El COE evalúa la vuelta del 5° año a las aulas y de actividades culturales al aire libre

El titular del Comité Operativo de Emergencia, el doctor Francisco Aguilar, dialogó con CNN Salta -94.7 MHZ- donde se refirió a varios temas de repercusión actual en la sociedad, vinculados al avance de la pandemia en la provincia, las actividades que afecta para su realización, entre otras cuestiones.

En primer lugar, Aguilar habló sobre el caso de un policía que se habría reinfectado de COVID-19 en la localidad de Guachipas, tras haber dado positivo en agosto, recibió el alta posterior y ahora volvió a ser compatible con la enfermedad presentando síntomas fuertes. “Sabemos lo que saben todos, que tuvo un estudio positivo asintomático en agosto y ahora le dio que tiene síntomas además (de la positividad); anoche hablé con la directora del hospital y por suerte está bien, que es lo más importante, pero su estudio le dio positivo de nuevo y con síntomas”, informó.

Con las preguntas pertinentes, Aguilar recordó la existencia de falsos positivos y negativos en los testeos. Una de estas dudas es “si aquel PCR fue realmente positivo, recordemos que los estudios diagnósticos, hisopados, tienen falsos positivos y falsos negativos, (el PCR) es el estudio para captar el virus en fauces pero tiene sus falsos” resultados.

Por otra parte, Aguilar habló en La Mañana de CNN sobre la reapertura de espacios y el retorno de actividades que debe autorizar el COE, más puntualmente culturales. “Lo vamos a discutir, toda actividad que sea al aire libre se puede conversar o tratar de habilitar, en la medida que la situación sanitaria lo amerita, nos debemos basar en los números, casos, cantidad de camas”, explicó el doctor quien agregó: “Vamos a ver si las actividades culturales se pueden habilitar, en lugares abiertos”.

Y sobre reaperturas, también están evaluando la vuelta presencial a clases. “Nos reunimos con los epidemiólogos y con el ministro de Educación, nos pidió presencialidad del 5° año – que no será como antes-, con actividades en las escuelas que estén en condiciones; nos ha pedido la posibilidad de tomar evaluaciones previas presenciales, y nos ha pedido evaluar la posibilidad de las escuelas de verano” en geografías de altura. “Vamos a evaluarlo y este fin de semana o el lunes estará definido, dependerá que no tengamos un brote”, puntualizó.

Finalmente por radio CNN Salta, Aguilar indicó que el pico de casos y muertes que alguna vez se anunció, no se dio como se esperaba pero igualmente se dieron brotes de contagios. “La semana pasada tuvimos brotes que no se perciben pero, por los termómetros que tenemos nos damos cuenta, hay brotes que son chiquitos que no impactan en el número de camas, hubo aumentos de casos, gracias a Dios fueron chiquitos”, concluyó.