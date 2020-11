Perro héroe: Salvó a su familia cuando les robaban y lo apuñalaron

Ocurrió en Pichanal. El can de una familia intentó impedir que unos ladrones les robaran, pero éstos desalmados le propinaron una estocada. Está peleando por su vida.

El perro es el mejor amigo del hombre, de eso no hay duda. Pero esta familia de Pichanal lo pudo comprobar luego que su can mascota los salvara del accionar de unos ladrones que intentaban entrar a su domicilio, no sin antes ser herido por su heroica acción.

Según la información que comparte Tu Voz Orán, el hecho ocurrió en la madrugada de este jueves, cerca de las 4:00 AM en una vivienda de misión San Francisco, cuando dos ladrones se acercaban hacia el inmueble para perpetrarlo.

Sin embargo, no se percataron que el perro mascota de la casa no estaría durmiendo, sino alerta ante cualquier peligro, quien de inmediato impidió que estos malhechores cometieran su delito. En medio de la defensa a su hogar, estos desalmados no tuvieron mejor idea que apuñalarlo.

El medio citado indicó que, a raíz de la herida, el animal fue llevado a un quirófano veterinario donde está luchando por su vida. Pese a esto, ya todos están enterados de la valentía que tuvo este perrito, el cariño por sus dueños y el respeto de los salteños ante un héroe tan fiel.