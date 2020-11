Impuesto a las grandes fortunas: “No se puede seguir cargando de presión tributaria a la producción”

En el marco del debate que se dará mañana en la Cámara de Diputados respecto al proyecto que busca establecer un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, José Urtubey, referente de la Unión Industrial Argentina (UIA), y el periodista Martín Sánchez, en InformateSalta por Multivisión Federal, coincidieron en que “si lo que se quiere es alentar a la producción, no se la puede seguir cargando de presión tributaria”.

El CEO de Celulosa Argentina advirtió que cuando se habla de las fortunas de las personas físicas, hay que entender que se incluye dentro de ellas, a las sociedades que tienen activos productivos. “Esto debería ser revisado sino ya estamos en un esquema de confiscatoriedad”, disparó.

“Moralmente discutir un aporte adicional me parece bien, pero no se puede gravar lo que nos va a sacar adelante"

Urtubey insistió en que no se puede avanzar en un esquema que perjudique la producción y la reactivación. “Si queremos potenciar la salida productiva, no podemos seguir cargándola de impuestos, tal como está el proyecto no es a las grandes fortunas, le está pegando a las pymes productivas”.

“Tal como está hoy el proyecto, es peor el remedio que la enfermedad”

En tanto, el periodista dijo compartir la visión que no se debe avanzar sobre la actividad productiva, ya que es una de las herramientas fundamentales para salir de la crisis post pandemia. “Entiendo que estamos ante una situación excepcional, un momento único, pero no hay que avanzar sobre el aparato que produce en la Argentina, porque son los que generan empleo”.

Sánchez indicó también que se trata de una discusión que excede banderías políticas pero advirtió el efecto que podría causar para el gobierno una mala administración de los fondos. “No veo que efectivamente la sociedad se vaya a agrietar pero creo que si no le sale bien, si lo que recauda termina destinado a recursos o destinos que no eran los previstos, me parece que esto si le puede traer alguna complicaciones en términos políticos”

Urtubey insistió en que hay que dinamizar y no atacar la cadena productiva. “Hay que buscar las variables que permiten desde lo impositivo bajar la presión tributaria, desde lo financiero ampliar la base de financiamiento y desde el comercio exterior lograr un mayor ingreso de dólares”.

Por último, sostuvo que la salida es por el lado del desarrollo. "Hay que pasar del asistencialismo a la producción".