Afirman que los precios de la ropa tuvieron "deflación", ¿bajaron también en Salta?

Según los datos que publicó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el precio de la ropa marcó en enero una deflación y fue la categoría que registró el menor aumento en el último año, con una merma del 0,7%.

Según publicó Infobae, esa dinámica tuvo que ver con la caída en la demanda frente a un menor poder adquisitivo del público y el encarecimiento de los costos en dólares, mientras que negaron una reacción directa a la apertura de importaciones.

Con esa información a nivel nacional, ¿esa realidad se replica en Salta? Para nada, según lo afirmaron los vendedores de locales de ropa del centro capitalino quienes, al contrario, indicaron que los costos de la indumentaria vinieron con aumento en enero.

“De lo que nosotros vimos, no bajaron los precios”, manifestó una vendedora en diálogo con el móvil de CNN Salta – 94.7 MHZ– quien indicó que, a lo sumo, lo único que “cambió” es lo que entró en temporada de liquidación pero “no es que la ropa bajó, son descuentos para aprovechar las últimas prendas de la temporada”.

Similar decía la comerciante de otro local del centro de la ciudad. “Nosotros no tuvimos una baja, cuando las fábricas mandan las listas al comenzar al mes, vienen con aumento, son del 5%, el 7% o el 10% pero no hay baja de precios… tal vez en Bs. As. hay otra realidad”, consideró.

Lo mismo pasaba en un local de la peatonal Alberdi, donde una vendedora decía al móvil de InformateSalta que, en su caso, los precios “se mantuvieron”, aclarando que también de la fábrica que compran les avisaron un incremento del 30%. “Decidimos no comprar, buscamos mantener los clientes, si ofrecemos más precio por misma calidad, no es negocio”, explicó.