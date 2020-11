Controlan que en Rapipagos y locales de cobro los usuarios no abonen un “plus”

Desde Defensa del Consumidor están trabajando para que no se cobre “plus” por el abono de servicios e impuestos en casas como Rapipago, Cobro Express, por citar algunos ejemplos.

Tras nuevas inspecciones se pudo constatar los primeros locales de Rapipago que no cobran plus y que informan mediante cartelería, la prohibición de realizar un cobro adicional a los consumidores. Del mismo modo, durante el recorrido se verificó que las empresas cumplen en no cobrar el plus, no así con la cartelería informativa, motivo por el cual fueron infraccionados los Rapipagos de Zuviria 918, Lerma 85 y San Luis 37.

En los próximos días se continuará con las inspecciones en los locales de la capital salteña y también del interior para comprobar el cumplimiento de la medida que indica que no pueden en ningún caso, imponer el cobro de plus, cargos o sumas adicionales de dinero en un monto fijo, variable o porcentajes a los usuarios.

Desde la entidad también recordaron que las empresas deben cumplir con el deber de exhibir un cartel que informe dicha prohibición en la línea de caja y en el ingreso del local, además en dicha cartelería se debe informar la precaución de guardar el ticket y el sitio www.salta.gob.ar/defensadelconsumidor, en donde formalizar la denuncia si esto no se cumpliera.