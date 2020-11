Alberto Fernández anunció un aumento en las jubilaciones para diciembre

El presidente Alberto Fernández anunció este miércoles que en diciembre habrá un nuevo aumento para jubilados y pensionados "para que no queden por debajo de la inflación".

En diálogo con A24, el mandatario anticipó que "habrá una corrección" en la jubilaciones que en una primera instancia que será aplicable por medio de un nuevo aumento por decreto, aunque no descartó la posibilidad de activar un "bono de fin de año".

"En diciembre habrá una corrección en las jubilaciones porque no queremos que queden por debajo de la inflación", señaló Fernández.

El Presidente además rechazó las acusaciones de "ajuste" en relación a las críticas de la oposición por la fórmula de actualización automática que impulsa el oficialismo.

"Sufrimos una depresión muy grande, le hicimos frente y poco a poco fuimos conteniendo la situación. No estamos en una situación holgada pero poco a poco la iremos superando. Los que piensan que vamos a una devaluación se equivocan", amplió.

Al hacer una comparativa con la fórmula que se había sancionado durante el gobierno de Mauricio Macri y que estipulaba una adecuación compuesta por un 70% de la variación del Índice de Precios al Consuidor (IPC) y un 30% por la variación de los salarios, el mandatario señaló que "hizo perder a los jubilados en términos reales un 19%".

La fórmula que nos dejó el macrismo hizo perder a los jubilados en términos reales un 19%, por lo cuál yo no comparto la mirada de muchos que dicen que esto es un ajuste sobre los jubilados porque en verdad hay dos cosas: la variación salarial que en Argentina siempre siguió a la inflación, y el segundo punto es la recaudación porque si no lo hacemos, no podemos pagarle a los jubilados, y estoy seguro que el año que viene va a ser por encima de la inflación", concluyó Fernández.

"La fórmula que elegimos es mejor y le conviene más a los jubilados que la anterior"

La titular de Anses, María Fernanda Raverta, aseguró este martes que la nueva fórmula de movilidad previsional permitirá a todos los jubilados y pensionados percibir aumentos por encima de la inflación en 2021 y manifestó que están trabajando para que el proyecto de ley ingrese esta semana al Congreso.

"Tenemos previsto una mejora en términos reales de poder de compra de los jubilados y jubiladas por sobre la fórmula que estamos dejando atrás. Podemos decir que esta fórmula que elegimos es mejor y les conviene más a los jubilados que la anterior", afirmó la funcionaria en una conferencia de prensa en la sede central del organismo.



Tras la suspensión de la fórmula sancionada durante la gestión de Cambiemos a principio de año, los haberes se ajustaron por decreto y los jubilados de la mínima (4,4 millones) recuperaron más de 5% de su capacidad de compra mientras que más del 80% de los beneficiarios tuvieron un aumento superior a la inflación, según datos de la Anses.

Cómo es la nueva fórmula para los jubilados que propone el oficialismo

La nueva propuesta de movilidad previsional, que impulsa el Gobierno para que rija a partir de marzo del año próximo, prevé un ajuste semestral que se determinará a través de la aplicación de una fórmula proporcional conformada por la evolución de los salarios y la recaudación impositiva.

Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señalaron que la nueva fórmula podría lograr que "las jubilaciones pueden ganarle a la inflación", aunque advirtieron que se presentaría "un problema en el empalme".

"Una vez sancionada, la nueva ley de movilidad se aplicará por primera vez en marzo de 2021. Esta actualización, como se mencionó, es de carácter semestral, y se consideran variaciones del año 2020, tanto de recaudación como de salarios, lo que presenta un desfasaje temporal entre fórmulas. En la práctica, será necesario resolver el tema del empalme, dado que en diciembre debería aplicarse un nuevo aumento, que en principio sería por decreto".