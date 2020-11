Nanni criticó el impuesto a la riqueza: “No traerá inversión ni generará fuentes de trabajo”

Luego que la Cámara de Diputados de la Nación diera media sanción al "impuesto a la riqueza”, el legislador salteño y representante de Juntos por el Cambio, Miguel Nanni, consideró que “es una clara muestra de que el país está fuera de eje”.

Durante su intervención en el recinto, sostuvo que es una medida que no solo no atrae a los inversores, sino que los expulsa. “Me pregunto por qué el Gobierno se obstina es repetir medidas que han fracasado en todo el mundo”, disparó.

El Impuesto Solidario que impulsa el Gobierno es la muestra cabal que el país está fuera de eje.



El Gobierno se obstina a repetir medidas que han fracasado en todo el mundo. pic.twitter.com/MlQfGMeAOJ — Miguel Nanni (@NanniMiguel) November 18, 2020

En su argumentación, señaló que es ilógico crear un nuevo impuesto en el contexto actual. “Está la inflación desatada, el Banco Central sin reserva, el dólar por las nubes y hay una inseguridad jurídica al orden del día. Me pregunto quién querrá venir a invertir y apostar por la Argentina”, agregó.

Por otro lado, marcó diferencias con la forma en la que se comportaron otros países con el apoyo al sector privado. "Mientras que el mundo apalanca sus empresas y sale de este estancamiento económico con paquetes tributarios, condonaciones de deudas y bajas de impuestos, aquí aumentan los impuestos convirtiéndose en la Nación más gravosa del mundo”, dijo.

Es lo mismo de siempre, la caja del Estado pidiendo y no dando nada a cambio. En el fondo, este impuesto va a generar más pobreza, ahora uno entiende por qué hay un éxodo de empresas hacia Uruguay y otros países. pic.twitter.com/Mcglew2ubm — Miguel Nanni (@NanniMiguel) November 18, 2020

Por último, advirtió que las consecuencias se verán dentro un año. “Ahí vamos a ver que este impuesto no ha servido para nada, que no ha traído inversiones ni generado fuentes de trabajo sino más pobreza. Nosotros no apoyamos este impuesto porque es la caja de la política que pide y pide y no sacrifica nada a cambio”, finalizó.