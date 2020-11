Regulación de monopatines: “Las personas hacen un uso irresponsable”

Ayer en el Concejo Deliberante se presentó un proyecto de Resolución para que la Ciudad adhiera a las disposición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo dependiente del Ministerio de Transporte, que establece que los monopatines y patinetas eléctricas sólo pueden circular por las ciudades (calles y avenidas), la velocidad máxima es 30 km/h y la utilización del casco es obligatoria.

InformateSalta dialogó con Raúl Córdoba, uno de los concejales autores de la iniciativa, quien agregó que este tipo de vehículos deben poseer un sistema de freno que permita una detención total del mismo e iluminación delantera y trasera. Los conductores deben ser mayores de 16 años.







“Las provincias y municipios tienen autonomía de adhesión a la ley nacional, estamos pudiendo que el municipio adhiera a la resolución. Los riesgos son muchísimos. Tenemos unos grises terribles en el uso de la bicicleta y ahora con el monopatín. Para obtener una licencia de motocicleta tenés que pasar por un curso, en cambio en estos medios no porque son bienes no registrables todavía, por eso no tienen patente”, sostuvo.

Córdoba señaló a InformateSalta que la problemática tiene que ver con que “las personas hacen un uso irresponsable del monopatín, no respetan el tránsito. No respetan la dirección de la calle, se suben a la vereda, van por el lado izquierdo o derecho, les falta educación vial a las personas que van a adquirir este medio de transporte. No consideramos que esté mal su uso, pero tiene que haber un sistema educativo para evitar siniestros viales”.