Diputado Omar Exeni propone excluir a políticos de las viviendas del IPV

El diputado provincial presentó un proyecto para modificar los criterios de adjudicación de viviendas sociales del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en Salta, con el objetivo de excluir a funcionarios, políticos y sus familiares directos. La medida busca garantizar que las viviendas lleguen a los ciudadanos que las necesitan, sin privilegios.

El diputado provincial Omar Exeni explicó que la iniciativa tiene como fin garantizar que las soluciones habitacionales beneficien a aquellos que carecen de acceso a una vivienda propia, como los ciudadanos comunes que no cuentan con otro tipo de privilegios. “Es fundamental que las viviendas sociales sean destinadas a personas que no tienen otra posibilidad de acceder a una casa propia. No podemos permitir que aquellos que ya cuentan con ingresos estables o beneficios adicionales sigan compitiendo con ciudadanos que no tienen las mismas oportunidades”, subrayó el diputado.

El proyecto establece que ningún funcionario público como un ministro, secretario o subsecretario, como así también diputados, senadores y jueces, ni sus familiares directos podrán acceder o inscribirse en los programas de viviendas sociales. Esta medida busca evitar que dirigentes políticos o funcionarios accedan a estos planes en detrimento de las familias de bajos recursos, quienes llevan años esperando una vivienda.

“El déficit habitacional en Salta afecta a miles de familias que dependen de los programas estatales para acceder a una vivienda. Los créditos hipotecarios no son una solución viable, dado el contexto económico, social y laboral que venimos padeciendo desde hace décadas. Por ello, es fundamental que abordemos este tema con responsabilidad y conciencia sobre las prioridades reales”, señaló Exeni.

El diputado también resaltó la importancia de garantizar la transparencia en la adjudicación de viviendas, para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. "Como políticos, debemos dar el ejemplo y erradicar viejas creencias que la gente tiene sobre el acceso fácil a los beneficios, como que un político o su familia siempre tienen privilegios. Yo no tengo vivienda propia, y si fuera a inscribirme en el programa, entendería perfectamente que no me lo permitan por mi condición de diputado", ejemplificó Exeni.

Finalmente, el legislador confirmó que el proyecto ingresará esta semana a la Legislatura provincial y expresó su esperanza de contar con el apoyo de todas las bancadas. “Esta iniciativa es un claro mensaje de toda la política para todos los salteños: no hay privilegios”, concluyó Omar Exeni.