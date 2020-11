Psciopatía, agresividad, deterioro cognitivo: el informe de los hermanos acusados de matar a Mathieu

En el juicio seguido contra los hermanos Juan y Frolián Cuevas, acusados de matar al mochilero francés Mathieu Pierre Martin en Iruya, terminó hoy la ronda de testimionales y mañana ambos declararán ante el Tribunal. La audiencia de alegatos se llevará a cabo el martes 24 de noviembre. Posteriormente, se dará a conocer el veredicto. Hoy declararon psicólogas y psiquiatras del CIF que tuvieron a su cargo la evaluación de ambos imputados.

Una de las testigos, licenciada en Psicología, expuso su informe y, en el caso de Froilán, señaló que tiene una estructura de personalidad rústica y primitiva, con rasgos psicopáticos. Precisó que no presenta dificultad intelectual pero sí un deterioro cognitivo por consumo de alcohol. No obstante, esto no afecta su capacidad de recordar. Además tiene una dificultad motora por un accidente sufrido a los 18 años.

La testigo refirió que Froilán tiene conductas de tipo manipuladoras y que utiliza sus limitaciones físicas para obtener beneficios. Dijo que es una persona explosiva, con elevada agresividad y con fallas en el control de sus impulsos. Afirmó que el consumo excesivo de alcohol puede afectar los frenos inhibitorios e incrementar su agresividad.

Sobre Juan Cuevas, la testigo señaló que presenta un deterioro cognitivo por abuso del consumo de alcohol y que no reconoce este problema de adicción. Dijo que tiene un nivel intelectual de término medio y una personalidad rústica, con escaso juicio crítico y poco interés en las personas.

La testigo refirió que durante las entrevistas el imputado se mostró evasivo y con tendencia a proyectar la responsabilidad en otros. Dijo que no se hace cargo de su agresividad y tiene dificultad para el control de sus impulsos.

La psicóloga precisó que lo que distingue a Froilán de Juan es que el primero tiene una personalidad psicopática. El segundo, en cambio, actúa sin proceso de reflexión previa.