Vuelta a las escuelas: con ironía, Nicolás Trotta le respondió a Macri

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, recurrió a la ironía para responder las críticas del expresidente Mauricio Macri, que cuestionó que las escuelas sigan cerradas desde marzo por la pandemia de coronavirus.

"Me alegro que se preocupe por la educación, cosa que no ocurrió en su gobierno", aseguró Trotta en diálogo con radio Mitre. "Sufrimos cuatro años de fuerte caída de la inversión educativa. Suspendió programas como Conectar Igualdad, hoy faltan millones de computadoras porque su gobierno tomó la decisión política de no distribuirlas", agregó el funcionario.

Macri, en una carta publicada por el diario Clarín, aseguró: "¿Qué señal misteriosa espera para abrir las escuelas este gobierno de clausuras, que hizo de la postergación de decisiones su principal política en todas las áreas? No hay ninguna razón epidemiológica para seguir demorando la apertura de las escuelas, con los protocolos necesarios".

Por otra parte Trotta defendió a la gestión actual y dijo que desde el Gobierno trabaja en la construcción de consensos para una apertura cuidada de las escuelas a las clases presenciales.

"En nuestra región hay muchos países que renunciaron a la presencialidad en 2020, como Bolivia y Paraguay. Acá tenemos clases en la mitad de las provincias", agregó el ministro de Educación, que también criticó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por sus presuntas contradicciones: "En agosto decía que era arriesgado abrir las escuelas, en mayo recomendaba el cierre, ahora dice que hay que abrir".



Fuente: La Nación