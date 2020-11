Caso Mathieu: Condenaron a Juan Cuevas y absolvieron a su hermano

El Tribunal de la Sala VI de Juicio condenó a Juan Cuevas a 13 años por el homicidio de Mathieu Martin, el mochilero francés desaparecido en 2018 cuando se adentró en la travesía de llegar a pie desde Humahuaca a Iruya. Froilán Cuevas fue absuelto por el beneficio de la duda.

Tras intensos días de debate, la justicia encontró culpable a uno de los hermanos Cuevas del homicidio simple del joven turista, cuyo cuerpo nunca fue encontrado, a raíz de eso hoy la justicia ordenó que se inscriba el fallecimiento de Martin en el Registro Civil.

El caso generó gran conmoción, al Paraje Huacaloma, llegaron decenas de policías, especialistas en búsquedas e incluso funcionarios provinciales con el único objetivo de encontrar al turista desaparecido. La investigación arrojó que fue asesinado y para los jueces la hipótesis fue confirmada a pesar de que los hermanos Cuevas negaron los hechos.







Durante la etapa de testimoniales no sólo lugareños y familiares de los hermanos declararon que habían confesado el crimen, sino también que lo hicieron ante policías. Las peritos del CIF declararon que Froilán tiene una estructura de personalidad rústica y primitiva, con rasgos psicopáticos, sin dificultad intelectual pero sí un deterioro cognitivo por consumo de alcohol. No obstante, esto no afecta su capacidad de recordar.

Adujeron que tiene conductas de tipo manipuladoras y que utiliza sus limitaciones físicas para obtener beneficios. Explicaron que es una persona explosiva, con elevada agresividad y con fallas en el control de sus impulsos.

#Salta #Juicio #MathieuMartin El Tribunal de la Sala VI de Juicio condena a Juan Cuevas a 13 años de prisión por el delito de homicidio simple en perjuicio de Mathieu Martin pic.twitter.com/dX72c2Mksj — Ministerio Público (@FiscalesPenales) November 24, 2020

Sobre Juan Cuevas, la testigo señaló que presenta un deterioro cognitivo por abuso del consumo de alcohol y que no reconoce este problema de adicción. Dijo que tiene un nivel intelectual de término medio y una personalidad rústica, con escaso juicio crítico y poco interés en las personas.

La testigo refirió que durante las entrevistas el imputado se mostró evasivo y con tendencia a proyectar la responsabilidad en otros. Dijo que no se hace cargo de su agresividad y tiene dificultad para el control de sus impulsos.