Por el coronavirus, cerraron 45 de los 60 salones infantiles que había en Capital

Los propietarios de los salones infantiles esperan la autorización del Comité Operativo de Emergencias (COE) para poder volver a trabajar. El protocolo lo presentaron en julio pero aún no tienen una respuesta. El 75% de los que había en Capital ya cerró sus puertas.

En diálogo con InformateSalta, el propietario de Moana Pelotero, Matías Caporazzo, contó que ya tuvieron una reunión pero todavía no llega el visto bueno. “Pensábamos que nos iban a habilitar esta semana, no pasó nada, Salud no habría dado el ok”, dijo.

En este sentido, cuestionó que si se permitan los eventos sociales y empresariales, considerando que generan un riesgo mayor que un evento infantil. “Ya hemos perdido el número de las deudas que tenemos, hay salones que cerraron porque es inaguantable. Nosotros seguimos con la esperanza que semana que semana que pasa ya nos habiliten. Si quedaron 15 de los 60 que éramos, es mucho”, expresó.

Asimismo, consideró que al no poder contar con un pelotero la gente opta por alquilar un pelotero y festejar los cumpleaños en casas, sin seguir ningún tipo de protocolo. “Vamos a la fiesta segura, bajemos al 50% la capacidad de los salones, la adaptamos, pero necesitamos volver a trabajar. Por día debo recibir alrededor de 20 o 30 llamados por día. Yo le digo que no y se hacen la fiestas iguales. Sentimos que es una burla porque nos están atando, las manos y los pies y por la espalda están haciendo eventos en casa, con inflables”, manifestó Caporazzo a InformateSalta.

Su situación es muy angustiante y mala económicamente sin embargo están dispuestos a hacer las inversiones que sean necesarias para poder volver a abrir sus puertas.