Suspendieron el partido entre Boca y el Inter tras el fallecimiento de Maradona

La tristeza no sólo sacude al mundo de la pelota en general, sino a Boca en particular. El club de la vida de Diego Maradona debía jugar este miércoles a la noche ante Inter, en Porto Alegre, por los octavos de la Copa Libertadores. Y por eso la dirigencia pidió postergar el partido, porque era imposible salir a la cancha en un día de tanto dolor. Y la Conmebol aceptó: el partido no se jugará y tampoco se disputará este jueves. El choque de ida se disputará el próximo 2 de diciembre, cuando estaba prevista la vuelta. Y la revancha se pasará al 9 de diciembre, en la Bombonera.

La delegación, que se encontraba en el Sheraton de Porto Alegre cuando se dio a conocer la noticia, quedó conmovida. Desde Tevez, quien tenía una gran amistad con Maradona, hasta Miguel Russo, quien jugó con el Diez en la Selección, quedaron impactados. El fallecimiento de Diego los golpeó duro. Y a toda la delegación en general, claro, porque a todos los tocó de cerca. Tras la suspensión, el plantel ya está preparando todo para retornar al país: saldrá a las 19.

La cuestión es que apenas se supo la noticia, el Consejo de Fútbol, a través de Jorge Bermúdez y a Marcelo Delgado en Brasil, y de Juan Román Riquelme en Buenos Aires, le pidió a la Conmebol suspender el partido de este miércoles. Y finalmente, llegó la confirmación. El de Boca será el único partido de los cuatro que no se disputará este miércoles. Sí saldrán a la cancha Independiente del Valle-Nacional, Delfín-Palemiras y Libertad Wilstermann.