Leopoldo Luque rompió el silencio: "Hice lo mejor que se podía con Diego"

El médico personal de Diego Maradona, Leopoldo Luque, fue imputado por homicidio culposo este domingo. Luego del allanamiento en su casa de Adrogué (Buenos Aires), el profesional rompió el silencio. “Estoy a disposición de la Justicia. Sé lo que hice con Diego y sé como lo hice. Tengo todo para mostrar”, afirmó.

"Estoy absolutamente seguro de que hice lo mejor que se podía con Diego", aseguró Luque. "Yo todo lo que hice fue más, no de menos", agregó.

Luque recibió a la prensa en el patio de su casa en la zona Sur del conurbano bonaerense. Allí improvisó una conferencia de prensa luego de que la Policía abandonara su casa y se llevara la historia clínica de Maradona y varios dispositivos electrónicos.

"Estoy muy mal, porque se murió mi amigo. Qué se diga que no estuve con él, no lo pude creer. Yo no soy el responsable de todo esto", comentó el médico que se quebró y rompió en llanto.

Cuando le preguntaron si se reprochaba algo, con la voz quebrada, expresó: "No me reprocho nada. Estoy orgulloso de lo que se hizo por Diego", señaló Luque, entre lágrimas.

"Diego era muy difícil. Me echó un montón de veces de su casa. Me echaba y después me llamaba. Esa era la relación con Diego. La de un padre con un hijo, la de un padre rebelde, porque no era ni de médico la relación. Yo hacía sugerencias y él aceptaba o no aceptaba", señaló.

