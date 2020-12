La triste revelación de Claudia Villafañe a Oscar Ruggeri: "Si vos veías dónde falleció Diego, te morís"

El ex defensor y campeón del mundo con la selección argentina, Oscar Ruggeri, reveló este lunes que habló con Claudia Villafañe, ex esposa de Diego Maradona, y le dijo: "Si ves dónde falleció, te morís".

Durante el programa en el participa en la señal ESPN, Ruggeri contó: "Ayer hablando con Claudia me decía "Cabezón, si vos entrabas y veías dónde falleció Diego, te morís".

En ese sentido, continuó: "No sé si está bien decir esto. Claudia sabe que lo digo de corazón. No quise preguntar más. Debe ser el dolor que tenemos todos. No voy a echar la culpa a nadie".

Además, confesó que se arrepiente de no haber desoído el pedido de Julio Grondona al negociar su incorporación al cuerpo técnico del seleccionado argentino que dirigía Maradona.

"Tendría que haberme metido en el predio, tendría que haber estado en el predio, ayudándolo. Tendría que haberme metido, no echar a nadie. Me dijo que quería que le hable a los defensores. Fui un boludo".