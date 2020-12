El Concejo Deliberante condonó el impuesto automotor a los ex carreros

En la sesión celebrada el Concejo Deliberante dio sanción a un proyecto con el cual se condona la deuda en concepto de impuesto a la radicación de automotores de motovehículos que se encuentran registrados en el Plan de Reconversión Integral de la Familia Carrera.

El proyecto, autoría de la edil Liliana Monserrat, establece condonar de manera excepcional, a partir del periodo 03 del año 2020 y hasta la fecha de promulgación de la presente, la deuda que mantienen con la Municipalidad en concepto de Impuesto a la Radicación de Automotores, los motovehículos destinados a moto cargas que se encuentran registrados a la fecha en el Plan de Reconversión de los ex carreros.

No obstante, la iniciativa sufrió una modificación ya que además de condonar la deuda, también se incorpora a los trabajadores de las motocargas, registrados en el programa, en el Código Tributario de Exención Impositiva.

La propuesta fue formulada por la concejal Romina Arroyo. “Condonar la radicación de los impuestos de automotores a este sector tan vulnerables es una decisión necesaria, considero que debería de quedar dentro del Código”, propuso.

Tras un cuarto intermedio, se resolvió condonar la totalidad de la deuda que mantienen los trabajadores, como ayuda ante las dificultades económicas que viven producto de la pandemia, en un según artículo, que queden incorporados en la exención del impuesto, siempre y cuando estén empadronados.

Las mociones fueron aprobadas y se dio luz verde a la iniciativa. El único voto en contra al segundo artículo fue el de José Gauffin, quien no compartió la exención al sector. “Esa incorporación es una discriminación a tanta gente que la pasa horrible, no solo son los carreros, sino los comerciantes, los de kioskos, esto de no pagar más impuestos me parece demagógico”, argumentó.