Herencia de Diego Maradona: la cifra que se repartirían sus hijos

Tras el fallecimiento de Diego Maradona, ahora se abre el proceso para delimitar la herencia de su fortuna. Ángel de Brito puso al aire en Los Ángeles de la Mañana los motos que ganólos números estimados, que van desde un cálculo conservador de 50 millones de dólares hasta una cifra que es diez veces más elevada.

"Si vos hablás de lo que él generó en vida y lo comparás, por ejemplo, con Messi, Messi factura en un año 127 millones de dólares", arrancó diciendo Connie Ansaldi comparando las fortunas de los mejores futbolistas del mundo.

Ángel De Brito, entonces, continuó: “La fuente que aportó Connie es la revista Forbes y tiene datos que no conocíamos. ¿Cuánto facturó Maradona a lo largo de su carrera? Según ‘Celebrity Net Worth’, cerca de 500 millones de dólares. Después vemos si se lo gastó, lo patinó o lo administró mal. Pero esto es lo que habría facturado Maradona. Según Forbes Argentina, entre 50 y 100 millones de dólares”, explicó

Luego enumeró: “En 1976, con 16 años, firmó su primer contrato con Argentinos Juniors por 215 dólares mensuales (900 dólares actuales). En 1981 firma contrato con Boca por 4 millones de dólares (12 millones de dólares actuales). En 1982 firma con el Barcelona por 8 millones de dólares (22 millones de dólares actuales). En 1984 pasa al Napoli por 7,5 millones de dólares (20 millones de dólares actuales). En 1992 se estima que en el Sevilla generó ingresos por 30 millones de dólares (60 millones de dólares actuales). Son números que perdemos la noción”, indicó el conductor de LAM.

"Otros ingresos por acuerdos comerciales: 4,5 millones de dólares por convenio con marca de ropa deportiva; 5 millones de dólares por cesión de imagen; 1,8 millones de dólares por ‘Alfajores Dieguito’; 10 millones de dólares por volver a jugar luego del doping de 1994; 34 millones de dólares con el club Al Wasl de Dubai (contrato que no se completó)”, indicó Ángel, y agregó: “Y esta última, según Forbes Argentina, los herederos tendrían para repartir cerca de 50 millones de dólares".

“Teniendo en cuenta el personaje del que estamos hablando, el nivel de trabajo que tuvo, que fue el mejor jugador del mundo, y comparándolo con otros jugadores (Icardi, Messi, etc.), no tiene ni punto de comparación lo que podría haber ganado Maradona con una buena administración y el dinero que podría haber hoy”, cerró Connie.

En los últimos 15 años de su vida, Diego pasó por los Emiratos Árabes Unidos, China, Bielorrusia y México donde mayormente ofició de DT honorífico y participó en exhibiciones, cedía su imagen o prestaba su nombre.

De acuerdo a Forbes, durante su estadía en Bielorrusia, Maradona recibió mansiones, brillantes y hasta un tanque anfibio, además de un contrato que algunos suponen llegó a los US$ 20 millones, pero que no se cobró en su totalidad. Tal es así, que al año siguiente, voló a México para hacerse cargo de un club ignoto denominado Dorados de Sinaloa por el cual habría cobrado US$ 150 mil dólares mensuales, un total de US$ 1,6 millones por toda la temporada.

Entre 2018 y 2019, habría cobrado US$ 1,5 millones de parte de Konami, firma que incluyó su imagen en el videojuego PES 2017. Dentro de sus roles, desde ser comentarista hasta poner su sello en una marca de pastas secas, habría generado un mínimo de 1 millón de dólares cada 12 meses en la última década. También hay que sumar a la maquinaria que gira en torno a Maradona que Amazon Prime Video ya tiene preparada la primera temporada de "Sueño Bendito", la serie sobre su vida, y solo ese contrato significó 2 millones de dólares.

Para Celebrity Net Worth, las ganancias totales de su carrera rondarían los US$ 500 millones. Sin embargo, para Forbes, Argentina se acerca más a las estimaciones que rondan los 50 a 100 millones de dólares, mucho más cerca del piso que del techo: esos US$ 50 millones incluirían, entre otros bienes, tres autos de alta gama, un Rolls Royce Ghost, un BMW i8, una camioneta de lujo Hunta Overcomer, un tanque anfibio en Bielorrusia, dos autos de lujo en Dubai y distintas propiedades en Villa Devoto, Puerto Madero, Bella Vista, y Nordelta.



Quiénes son los herederos de Diego Maradona

En total, Diego Maradona reconoció cinco hijos: dos de ellas, Dalma (33) y Gianinna (31 años), producto de su matrimonio con Claudia Villafañe; Diego junior (35), de su relación con la italiana Cristiana Sinagra; Jana (24 años), hija junto a Valeria Sabalain; y Diego Fernando, que nació en 2013 producto de su relación con Verónica Ojeda.

Pero hay más que piden ser reconocidos. Por ejemplo, en 2019 el abogado del exfutbolista, Matías Morla, dijo que el astro argentino tendría tres hijos en Cuba de dos madres diferentes, aunque Maradona no los reconoció y las pruebas de ADN jamás se realizaron. También se conoció que Adonay Fruto, ex novia de Maradona durante su estadía en el Caribe a comienzos de la década del 2000, sería la madre de dos de ellos. Cuestión que no solo no se comprobó sino que trascendió que se trató de una jugada mediática del abogado para molestar a Villafañe.

Por otro lado, Santiago Lara, de 19 años, y Magalí Gil, de 25, también están en la puja por conocer su identidad y saber si Diego Maradona es su padre.

En los últimos años, la relación de Maradona con sus hijas ha sufrido varias idas y venidas, al tiempo que se daban múltiples acusaciones entrecruzadas con Claudia Villafañe por discrepancias en el ámbito económico. A finales de 2019, el ya entonces entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata amenazó con donar todos sus bienes después de que su hija Gianinna responsabilizara a su entorno de no cuidarlo bien.

Ya en septiembre de este año, el propio Morla declaró que "el sueño de Diego", que se aproximaba a cumplir 60 años el 30 de octubre, era "juntar a todos los hijos, por eso es que a veces está un poco triste", aseveró.

El 2 de noviembre pasado, el astro fue hospitalizado por anemia, deshidratación y un "bajón anímico", pero al realizarle chequeos se le diagnosticó un hematoma subdural y al día siguiente fue operado. Luego, El Diez tuvo "algunos episodios de confusión" que los médicos "asociaron" a "un cuadro de abstinencia", y fue dado de alta y trasladado a la casa de Tigre, en la provincia de Buenos Aires en la que falleció el 25 de noviembre. /Exitoina